В ходе проведения мероприятия «Нелегальный автобус» выявлены административные правонарушения

В целях обеспечения безопасности пассажиров на общественном и междугороднем транспорте в Москве проводится профилактическое мероприятие.

Основными целями и задачами рейда являются: выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД совершаемых водителями, осуществляющими перевозку пассажиров; проверка технического состояния транспортных средств, выпускаемых на линию; выявление и запрещение эксплуатации транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения; пресечение фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Зеленоградского административного округа совместно с различными службами проверили свыше 660 водителей автобусов внутригородского сообщения.

В ходе проверки был выявлен ряд административных правонарушений:

60 водителей нарушили правила перевозки пассажиров (ч.1 ст.12.23 КРФ об АП);

2 водителя привлечены к административной ответственности за несвоевременную оплату штрафов (ст.20.25 КРФ об АП);

1 водитель привлечен за управление автобусом без уведомления о начале предпринимательской деятельности (ч.2.ст.14.1 КРФ об АП);

6 за отсутствие в автобусе тахографа (ст.11.23 КРФ об АП).

По всем выявленным фактам составлены административные протоколы.

Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или вам известны факты нарушения законодательства в данной сфере, вы можете сообщить данную информацию в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО по телефонам 8 (499) 733-03-44 или 8 (499) 733-04-11.

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу

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