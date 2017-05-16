В Зеленограде прошла акция «Сохрани жизнь! #Cбавь скорость!»

В рамках четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, проходившей с 8 по 14 мая с целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблемам соблюдения правил дорожного движения, в Зеленограде прошла Всероссийская акция «Сохрани жизнь! #Cбавь скорость!».

Сотрудники ГИБДД округа и представители Общественного совета при УВД Зеленограда встретились с учащимися автошколы «Дорит» и рассмотрели примеры дорожных происшествий и причины их возникновения. Также были перечислены самые нарушаемые правила дорожного движения, в том числе, нарушение скоростного режима.

Старший инспектор по пропаганде майор полиции Борис Токарев рассказал, что многие начинающие водители уже после двух-трех месяцев вождения чувствуют себя «асами» на дороге, а это нередко приводит к печальным последствиям.

Кроме того, присутствующим показали видеоролики дорожно-транспортных происшествий и разобрали причины их возникновения.

В завершение встречи к будущим автомобилистам обратился заместитель председателя Общественного Совета при УВД Зеленограда Анатолий Кузнецов, который отметил, что скорость должна соответствовать дорожной обстановке, условиям движения и индивидуальным особенностям водителя.

zelenogradnews.ru

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