В Зеленограде стартует общегородское профилактическое мероприятие «Снова в школу»

Отдельный батальон ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.Москве примет участие в проведении общегородского профилактического мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Снова в школу», которое приурочено к началу нового учебного года и продлится с 21 августа по 8 сентября 2017 года.

Основными целями и задачами профилактического мероприятия является предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах нашего города, а также проведение разъяснительной работы среди участников дорожного движения по вопросам соблюдения Правил дорожного движения.

За семь месяцев текущего года на улицах Зеленограда в двенадцати дорожно-транспортных происшествиях ранения получили двенадцать детей. Анализ этих дорожно-транспортных происшествий показал, что десять из двенадцати дорожно-транспортных происшествий с детьми произошли по вине водителей транспортных средств и два по собственной неосторожности детей.

Уважаемые водители!

Многие дети за период летних каникул отвыкли от городских дорог. Будьте предельно внимательными, не игнорируйте дорожные знаки, сигналы светофоров, разметку, следите за соблюдением скоростного режима. Заметив ребёнка на проезжей части впереди своего автомобиля, обочине или тротуаре, принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля. Не подвергайте жизни детей опасности!

Будьте особенно внимательны, проезжая мимо школ, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков, скверов и детских площадок.

Уважаемые взрослые!

Дети во всём берут пример с Вас, взрослых! На собственном примере воспитывайте грамотных участников дорожного движения.

Помните, что маленькие пассажиры в салоне автомобиля подвергаются огромному риску, если их перевозка осуществляется без специального детского удерживающего устройства. Не забывайте пристегиваться сами и пристегивать ребенка каждый раз, когда отправляетесь с ним в поездку на автомобиле!

Уберечь детей – наше общее дело!

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО г.Москвы

zelenogradnews.ru

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