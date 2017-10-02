Закрытие мотосезона-2017 в Зеленограде

В этом году байкеры Зеленограда закроют мотосезон 7 октября.

Традиционный мотопробег по улицам округа стартует на улице Железнодорожная в 15:30. Мотоколонна в сопровождении автомобилей ДПС проследует по Солнечной аллее, Центральному и Панфиловскому проспектам до дома мотокультуры «iZBa» в поселке Андреевка (улица Староандреевская, дом 20), где в 19:00 начнется праздничная концертная программа ZФест (вход – 250 рублей).

Организаторами мероприятия выступают мотоклуб «Z-Brothers» и зеленоградское отделение мотоклуба «Ночные волки» при поддержке Культурного центра «Доброволец».

zelenogradnews.ru

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