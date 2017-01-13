График отчетов руководителей ОМВД перед населением по итогам 2016 года
- Пятница, Январь 13, 2017, 2:27
- Управа
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Руководители территориальных отделов полиции Зеленограда отчитаются перед гражданами о результатах оперативно-служебной деятельности за 2016 год:
- 15 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Силино (корпус 1123);
- 18 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Матушкино (корпус 128);
- 18 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Савелки (корпус 311);
- 18 января в 19:30 в актовом зале здания управы района Старое Крюково (корпус 828);
- 18 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Крюково (корпус 1444);
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