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График отчетов руководителей ОМВД перед населением по итогам 2016 года

Руководители территориальных отделов полиции Зеленограда отчитаются перед гражданами о результатах оперативно-служебной деятельности за 2016 год:

  • 15 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Силино (корпус 1123);
  • 18 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Матушкино (корпус 128);
  • 18 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Савелки (корпус 311);
  • 18 января в 19:30 в актовом зале здания управы района Старое Крюково (корпус 828);
  • 18 января в 19:00 в актовом зале здания управы района Крюково (корпус 1444);

zelenogradnews.ru


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