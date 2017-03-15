График проведения отчетов перед населением участковых уполномоченных по итогам работы за 2016 год

В период с 1 апреля по 1 мая 2017 года в Зеленограде будут проводиться отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2016 год.

Графики проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы за 2016 год перед жителями района Матушки

№п/п ФИО УУП Примечание Место проведения Территория обслуживания Ответственный от руководства 1 УУП капитан полиции Стельмашук Дмитрий Александрович 03.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 117 корп. 117, 118, 119, 120, 145, 146, 147,

148, 164 АЗС «Роснефть», ТЦ «Панфиловский», 1-й Западный проезд дома №

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -

начальник УР майор полиции Фролов Александр Александрович 2 УУП ст.лейтенант полиции Ибрагимов Олег Александрович 04.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 130Б корп. 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 130б, 138,

139, 141, д/с 1257, школа №842,детские сады, расположенные в корпусах 104,

115, 137,площадь Юности д. 1, 2, 3, 4, 5, Лесной массив

1-го микрорайона. Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -

начальник УР майор полиции Фролов Александр Александрович 3. УУП лейтенант полиции Алексеев Евгений Викторович 05.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 108 корп. 100, 105, 106,

107а, 107б, 107в, 107г, 108, 109, 109а, 153, 165, 166, нежилые корпуса №№

123, 124, д/с № 214, школа № 804, ФОК «Орбита», предприятия расположенные на

проезде №4801, ООО «РУСМОТОРС», завод «Квант», АЗС БИПИ, Макдональдс,

завод «Квант» Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -

начальник УР майор полиции Фролов Александр Александрович 4 УУП капитан полиции Мурашов Александр Валерьевич 06.04.2017 в 19:00 На

Баскетбольной площадке у корп. 158 корп. 158, 159, 160, 161,

162, 1-й Западный проезд дома № 1, 7а, 9, 10, 12 с.1, 12

с.2, 12 с.3, 12 с.4, 12 с.5, 12 с.6, завод «Микрон», «Грин-сити», Панфиловский

проспект дом 4 (завод «Элион»), Панфиловский проспект дом 8, 10, монумент

Славы – Штыки, Быково болото – пруд. Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -

начальник УР майор полиции Фролов Александр Александрович 5 Ст.УУП майор полиции Саламатин Роман Анатольевич 07.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 200Г корп. 200а, 200б, 200в, 200г, 247, 249

подъезды 5-8, 250, 251, школа № 604, д\сад №322, 504, КЦСО корп. 205а,

магазин «Дом мебели», организации, расположенные на 1-ом, 2-ом Западном

проезде г. Зеленоград, РТС, Военный комиссариат, «Народный гараж» корп. 250. начальник дежурной части ОМВД майор полиции Кожухин Николай Леонидович 6 Ст.УУП майор полиции Саламатин Роман Анатольевич 10.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 239 корп. 219, 231, 232, 233, 234, 235, 236,

237, 238, 239, 240, 241, 248, 249 подъезды 1-4, детская поликлиника № 90

корп. 225а, поликлиника № 152 корп. 225, магазин «Атак» (2 ТЦ) корп. 234а,

РЭУ корп. 233, ОПК «Зеленоградский» 2-й Западном проезде

д. 1, организации, расположенные на 3-ем (проспект Алексеева) и 4-ем (проезд

конструктора Гуськова), Западных проездах, ул. Летчика Полагушина (со стороны

2-го мкр.) начальник дежурной части ОМВД майор полиции Кожухин Николай Леонидович 7 Ст.УУП майор полиции Ибрагимов Рафаэль Мязгутович 18.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 401 корп. 401, 402, 405, 406, 407, 409, 410

магазины »Детский мир», «Перекресток». Заместитель начальника отделения участковых

уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции Мирошниченко Матвей Юрьевич 8 УУП капитан полиции Парамонов Александр Андреевич 19.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 440 корп. 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439,

440, 441, 442, 428а, 429а, шк. № 618, торговый комплекс «Дом быта», магазин

«1000 мелочей», РОНО. Заместитель начальника отделения участковых

уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции Мирошниченко Матвей Юрьевич 9 УУП капитан полиции Калачев Артур Юрьевич 20.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 458 корп. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,

454, 455, 456, 457, 458, д\с № 620, 260, лодочная станция,

магазин «Алан-Маркет», ФОК, шк. № 1710.

Заместитель начальника отделения участковых

уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции Мирошниченко Матвей Юрьевич 10 УУП Варганов Алексей Викторович 21.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 425 корп. 422, 423, 424, 425, 426, 426а, 427,

428, 429, корп. 403, 403А, шк.№ 8, 4 ТЦ. Заместитель начальника отделения участковых

уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции Мирошниченко Матвей Юрьевич 11 УУП капитан полиции Финенко Александр Александрович 24.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 417 корп. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419а,

452, 453, 469, дома № 1, 1а, 2, 3, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а по

Березовой аллее. Заместитель начальника отделения участковых

уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции Мирошниченко Матвей Юрьевич





График проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы за 2016 год перед жителями района Савелки

№п/п ФИО УУП Примечание Место проведения Территория обслуживания Ответственный от руководства 1 УУП капитан полиции Уралев Сергей Валентинович 11.04.2017 в 19:00 Площадь 3 ТЦ корп. 317А корп. 301а, 301б, 302а, 302б, 356, 357,

358, 361, 362, 363, 364, 365, Тушинский телефонный узел. Заместитель Начальника полиции (по ООП) ОМВД капитан полиции Хлебников Александр Александрович 2 УУП капитан полиции Лебига Максим Олегович 12.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 331 корп. 303, 330, 331, 345-350, 3 ТЦ, магазин

Анюта, д\с № 1126, поликлиника № 84, магазин № 13, Детская спортивная школа №

111. Заместитель Начальника полиции (по ООП) ОМВД капитан полиции Хлебников Александр Александрович 3 УУП капитан полиции Шейко Евгений Владимирович 13.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 338 корп. 306, 329, 333, 334, 337, 338, 338а,

338б, 340, д/с 862, школа № 1704, д\сад № 454. Заместитель Начальника полиции (по ООП) ОМВД капитан полиции Хлебников Александр Александрович 4 УУП капитан полиции Ткаченко Олег Сергеевич 14.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 351 корп. 307, 339а, 339б, 351, 352,

360, шк. 845, д\с 511, водоем «Ангстрем», ДК, Префектура, Бизнес

центр «Зеленый град», Торговый дом «Зеленоград». Заместитель Начальника полиции (по ООП) ОМВД капитан полиции Хлебников Александр Александрович 5 УУП ст.лейтенант полиции Лебедев Дмитрий Иванович 17.04.2017 в 19.00 На детской площадке у корп. 315 корп. 308, 309, 311, 313, 315, 316, 320,

366, д/с №404, школа № 609, магазин «Атак». Заместитель Начальника полиции (по ООП) ОМВД капитан полиции Хлебников Александр Александрович 6 УУП капитан полиции Хорьков Андрей Викторович 25.04.2017 в 19.00 На детской площадке у корп. 518 корп. 512-523, ТЦ № 5, Никольская церковь,

автостоянка, интернат №7, шк. № 1890, лицей № 1557, корп. 522-531, шк. №

1923, завод «Московия», корп. 501-511, общежитие МИЭТ, муз. шк. №53, д/с

1226, корп. 01, к-р «Эра», «Гриль-Мастер» Заместитель Начальника полиции (по ОР) – начальник отделения уголовного

розыска ОМВД майор полиции Фролов Александр Александрович 7 Ст.УУП майор полиции Филатов Алексей Владимирович 26.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 614 корп. 614, 615, 616, 617,

ТЦ № 6, 7, корп. 617А, 618, 621Б, з\о Черное озеро, д\с №854, ДЮТЦ

Ведогонь, корп. 704, 705, 706, 707, 711, НД № 10, поликлиники № 31. Начальник ОУУП ОМВД капитан полиции Власов Денис Михайлович 8 УУП капитан полиции Миланченко Дмитрий Сергеевич 27.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 611 корп. 607, 607А, 608, 611, 611А, 612,

613, 622, 624, 703, 708, д\с № 854, шк. № 854, поликлиники № 65. Начальник ОУУП ОМВД капитан полиции Власов Денис Михайлович 9 УУП ст.лейтенант полиции Веретин Виктор Николаевич 28.04.2017 в 19:00 На детской площадке у корп. 604 корп. 601, 601А, 602, 603А, 603Б, 604, 605, 606, 623, 627, шк. № 854, д\с № 854,

(«Ледовый дворец», «Бассейн», ФОК «Савелки»), 701, 702, 709, 710, городская

больница №3, заводы и предприятия, расположенные на Восточной коммунальной

зоне, Сосновая аллея, ГСК «Спутник», «Метеор», д. Назарьево, городское

кладбище. Начальник ОУУП ОМВД капитан полиции Власов Денис Михайлович





График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы

№п/п ФИО УУП Примечание Место проведения Территория обслуживания Ответственный от ОМВД 1 Пермяков Виталий Сергеевич 01.04.2017 12:00 у

детской площадки корп. 1429 корп. 1414,

1428, 1429, 1430, 1431, 1441, 1443, 1445 Начальник ОУУП

майор полиции С.А. Чубаров 2 Султанбеков Марат Рифкатович 02.04.2017 12:00 у детской

площадки корп. 1448 корп. 1432,

1435, 1436, 1437, 1438, 1450 Начальник ОУР

майор полиции В.В. Филонов 3 Зюрев Дмитрий Владимирович 03.04.2017 19:00 детская

площадка между корп. 1506-1507 корп. 1501,

1504, 1505, 1506, 1507,1509 Начальник

полиции майор полиции М.Х. Сулейманов 4 Галикиев Шавкат Камилович 04.04.2017 19:00 детская

площадка у корп. 1620 корп. 1619,

1620,1624, 1645 Начальник тыла

подполковник вн. службы О.А. Карпов 5 Молотилин Алексей Владимирович 05.04.2017 19:00 у корп. 1550 корп. 1538,

1539, 1540, 1542,1544,1546 Начальник

полиции майор полиции М.Х. Сулейманов 6 Сторублев Сергей Витальевич 06.04.2017 19:00 детская

площадка у корп. 1623 корп. 1601,

1602, 1603, 1607, 1623, 1625, 1626 Начальник тыла

подполковник вн. службыт О.А. Карпов 7 Донских Иван Валерьевич 07.04.2017 19:00

у корп. 1424 корп. 1416, 1417,

1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425 Начальник ОУУП

майор полиции С.А. Чубаров 8 Викторов Алексей Алексеевич 08.04.2017. 12:00

у копр. 1455 корп. 1455,

1462, 1471 Начальник ОУР

майор полиции В.В. Филонов 9 Кучин Максим Петрович

Отчитывается

Прокуров

Евгений Александрович 09.04.2017 12:00

у корп. 1561 корп. 1557,

1560,1561, 1562 Начальник

полиции майор полиции М.Х. Сулейманов 10 Овчинников Александр Олегович 10.04.2017 19:00

во дворе корп. 1802 корп. 1801а,

1801б, 1802, 1803, 1804а, 1804б, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811 Начальник по

РЛС майор вн.

службы Е.Р. Воронин 11 Миновалов Андрей Александрович 11.04.2017 19:00

у детской площадки корп. 1459 корп. 1449,

1451, 1454, 1456, 1457, 1458,1459,1466 Начальник ОУР

майор полиции В.В. Филонов 12 Доценко Вадим Юрьевич 12.04.2017 19:00

детская площадка, у корп. 1613, 1614, 1615,

1616 корп. 1606,

1613, 1614, 1615, 1616, 1621, 1622 Начальник тыла

подполковник вн. службы О.А. Карпов 13 Терешкин Валерий Александрович

Отчитывается



Овчинников Александр Олегович 13.04.2017 19:00

детская площадка у корп. 1818 корп. 1805,

1812, 1815, 1818 Начальник по

РЛС майор вн. службы Е.Р. Воронин 14 Шимкус Анатолий Генадьевич 14.04.2017 19:00

детская площадка у корп. 1512 корп. 1512,

1517, 1518, 1519, 1520, 1521, Начальник полиции

майор полиции М.Х. Сулейманов 15 Прокуров Евгений Александрович 15.04.2017 12:00

у корп. 1553 корп. 1522,

1524, 1535, 1537, 1551, 1552, 1553, 1554 Начальник

полиции майор полиции М.Х. Сулейманов 16 Шкурин Яков Александрович 16.04.2017 12:00 детская

площадка у корп. 2024 корп. 2022,

2024, 2027, 2028, 2030, 2033 Заместитель

начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин 17 Сазанов Андрей Юрьевич 17.04.2017 19:00

детская площадка у д.4 по ул. Заводской корп. 1925, ул.

Заводская, ул. Крупской Начальник ДЧ

майор полиции В.В. Козлов 18 Солдатенков Павел Николаевич 18.04.2017 19:00 площадка

напротивт д. 10 по улице Медведков -ская Пос. Малино,

ул. Школьная, ул. Прудная, ул. Садовая, ул. Медведковская,

ул. Малинская, ул. Ровная, ул. Первомайская, ул. Овражная, ул.

Лесная, ул. Колхозная Начальник ДЧ майор полиции В.В. Козлов 19 Громов Алексей Михайлович

Отчитывается



Овчинников Александр Олегович 19.04.2017 19:00

детская площадка, у корп. 1824 напротив 3-го

подъезда корп. 1820,

1821, 1822, 1823, 1824 Начальник по

РЛС майор вн. службы Е.Р. Воронин 20 Попович Николай Сергеевич 20.04.2017 19:00 детская

площадка у корп. 2010 корп. 2003,

2005, 2008, 2010, 2013, 2014 Заместитель

начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин 21 Коновалов Михаил Викторович 21.04.2017 19:00 детская

площадка у корп. 2019 корп. 2016,

2018, 2019, 2034, 2043 Заместитель

начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин 22 Бажайкин Максим Максимович 22.04.2017 12:00 детская

площадка между д.2 по улице Советская, и д. 4, по улице 2-Пятилетка ул. 1-го Мая,

Советская, 2-я Пятилетка, Ленина Начальник ДЧ

майор полиции В.В. Козлов 23 Лебедев Андрей Александрович 23.04.2017 12:00

возле корп. 2301 корп. 2301,

2302, 2303, 2304 Начальник ОДН

капитан полиции Е.А. Горелов 24 Чернышев Максим Вадимович 24.04.2017 19:00

«Ветеранский дворик», напротив 3-го подъезда

корп. 1409 корп.

1401,1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1412 Начальник ОУУП

майор полиции С.А. Чубаров 25 Титов Дмитрий Анатольевич 25.04.2017 19:00

у корп. 2037 корп. 2037,

2038, 2039, 2040 Заместитель

начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин 26 Захаров Алексей Сергеевич 26.04.2017 19:00

детская площадка у корп. 1639 корп. 1605,

1639, 1640, 1643, 1649 Начальник тыла

подполковник вн. службы О.А. Карпов 27 Козак Александр Сергеевич

отчитывается



Лебедев Андрей Александрович 27.04.2017 19:00 у корп. 2308 корп. 2306,

2307А и 2307 Б, 2308 Начальник ОДН

капитан полиции Е.А. Горелов 28 Рахимкулов Равшан Рустамович 28.04.2017 19:00

корп. 1565 строящийся

район 17 Начальник ОУУП

майор полиции С.А. Чубаров





График отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы перед жителями района Силино за 2016 год

№ п/п Должность Звание ФИО Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета Ответственный от руководства ОМВД 1. УУП лейтенант полиции Варламов Никита Александрович 01.04.2017 14:00 Двор корп. 1121 Врио заместителя начальника полиции (по

ООП) Куцаков К.А. 2. Ст. УУП майор полиции Захаренко Александр Сергеевич 05.04.2017 19:00 Двор корп. 1007 Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г. 3. УУП капитан полиции Печерский Алексей Сергеевич 08.04.2017 14:00 Двор корп. 1003 Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г. 4. УУП сержант полиции Иванов Евгений Андреевич 09.04.2017 14:00 Двор корп. 1106 Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции Ли

Р.Р. 5. УУП майор полиции Проскуряков Александр Анатольевич 10.04.2017 19:00 Двор корп. 1015 Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г. 6. УУП Полосин Иван Михайлович 12.04.2017 19:00 Двор корп. 1129 Врио заместителя начальника полиции (по ООП)

Куцаков К.А. 7. Ст. УУП майор полиции Селищев Александр Николаевич 14.04.2017 19:00 Двор корп. 1202 Заместитель начальника ОДУУП Меньшова О.Н. 8. УУП младший лейтенант полиции Бессонов Алексенй Владимирович 20.04.2017 19:00 Двор корп. 1208 Заместитель начальника ОДУУП Меньшова О.Н. 9. УУП майор полиции Григорьев Андрей Николаевич 22.04.2017 14:00 Двор корп. 1131 Начальник ДЧ Лазарева И.А. 10. УУП майор полиции Григорьев Андрей Николаевич 26.04.2017 19:00 Двор корп. 1132 Начальник ДЧ Лазарева И.А. 11. Старший УУП майор полиции Селищев Александр Николаевич 26.04.2017 19:00 Двор корп. 1114 Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции Ли

Р.Р.





График отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы перед жителями района Старое Крюково за 2016 год

№ п/п Должность Звание ФИО Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета Ответственный от руководства ОМВД 1 Старший УУП майор полиции Гранчаковский Евгений Каземирович 01.04.2017 13:00 Двор корп. 839 Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А. 2 УУП капитан полиции Пешков Максим Владимирович 02.04.2017 14:00 Двор корп. 930 Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С. 3 УУП капитан полиции Самойлов Алексей Владимирович 05.04.2017 20:00 Двор корп. 803 Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А. 4 УУП капитан полиции Раков Александр Валерьевич 08.04.2017 13:00 Двор корп. 812 Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А. 5 Старший УУП майор полиции Степанова Анастасия Владимировна 09.04.2017 13:00 Двор корп. 915 Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С. 6 Старший УУП майор полиции Гранчаковский Евгений Каземирович 12.04.2017 20:00 Двор корп. 828 Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А. 7 УУП капитан полиции Петренко Дмитрий Викторович 14.04.2017 20:00 Двор корп. 921 Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С. 8 УУП лейтенант полиции Щербаков Роман Игоревич 19.04.2017 19:00 Двор корп. 902 Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.

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