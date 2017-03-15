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График проведения отчетов перед населением участковых уполномоченных по итогам работы за 2016 год

В период с 1 апреля по 1 мая 2017 года в Зеленограде будут проводиться отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2016 год.

Графики проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы за 2016 год перед жителями района Матушки

№п/п

ФИО УУП

Примечание

Место проведения

Территория обслуживания

Ответственный от руководства

 

1

УУП

капитан полиции

Стельмашук Дмитрий

Александрович

03.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 117

корп. 117, 118, 119, 120, 145, 146, 147,
148, 164

АЗС «Роснефть», ТЦ

«Панфиловский», 1-й Западный проезд дома №
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14.

Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
начальник УР

майор полиции

Фролов Александр Александрович

 

2

УУП

ст.лейтенант полиции

Ибрагимов Олег

Александрович

04.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 130Б

корп. 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 130б, 138,
139, 141, д/с 1257, школа №842,детские сады, расположенные в корпусах 104,
115, 137,площадь

Юности д. 1, 2, 3, 4, 5, Лесной массив
1-го микрорайона.

 

Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
начальник УР

майор полиции

Фролов Александр Александрович

 

3.

УУП

лейтенант полиции

Алексеев Евгений

Викторович

05.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 108

корп. 100, 105, 106,
107а, 107б, 107в, 107г, 108, 109, 109а, 153, 165, 166, нежилые корпуса №№
123, 124, д/с № 214, школа № 804, ФОК «Орбита», предприятия расположенные на
проезде №4801,         ООО «РУСМОТОРС», завод «Квант», АЗС БИПИ, Макдональдс,
завод «Квант»

 

Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
начальник УР

майор полиции

Фролов Александр Александрович

 

4

УУП

капитан полиции

Мурашов Александр

Валерьевич

06.04.2017

в 19:00

 

 

 

На
Баскетбольной площадке у корп. 158

 

 

 

корп. 158, 159, 160, 161,
162,                  1-й Западный проезд дома № 1, 7а, 9, 10, 12 с.1, 12
с.2, 12 с.3, 12 с.4, 12 с.5, 12 с.6, завод «Микрон»,  «Грин-сити», Панфиловский
проспект дом 4 (завод «Элион»), Панфиловский проспект дом 8, 10, монумент
Славы – Штыки, Быково болото – пруд.

 

Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
начальник УР

майор полиции

Фролов Александр Александрович

 

5

Ст.УУП

майор полиции

Саламатин Роман

Анатольевич

 

 

 

 

 

07.04.2017

в 19:00

На детской площадке у  корп. 200Г

корп. 200а, 200б,

200в, 200г, 247, 249
подъезды 5-8, 250, 251, школа № 604, д\сад №322, 504, КЦСО корп. 205а,
магазин «Дом мебели», организации, расположенные на 1-ом, 2-ом Западном
проезде г. Зеленоград, РТС, Военный комиссариат, «Народный гараж» корп. 250.

 

начальник

дежурной части ОМВД

майор полиции

Кожухин Николай

Леонидович

 

6

Ст.УУП

майор полиции

Саламатин Роман

Анатольевич

 

10.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 239

 

корп. 219, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 248, 249 подъезды 1-4, детская поликлиника № 90
корп. 225а, поликлиника № 152 корп. 225, магазин «Атак» (2 ТЦ) корп. 234а,
РЭУ корп. 233, ОПК «Зеленоградский» 2-й Западном проезде
д. 1, организации, расположенные на 3-ем (проспект Алексеева) и 4-ем (проезд
конструктора Гуськова), Западных проездах, ул. Летчика Полагушина (со стороны
2-го мкр.)

начальник

дежурной части ОМВД

майор полиции

Кожухин Николай

Леонидович

 

7

Ст.УУП

майор полиции

Ибрагимов Рафаэль

Мязгутович

18.04.2017

в 19:00

На детской площадке у корп. 401

корп. 401, 402, 405, 406, 407, 409, 410
магазины

 »Детский мир», «Перекресток». 

 

 

 

 

Заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции

Мирошниченко Матвей Юрьевич

8

 УУП

капитан полиции

Парамонов Александр

Андреевич

19.04.2017

в 19:00

На детской площадке у корп. 440

корп. 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439,
440, 441, 442, 428а, 429а, шк. № 618,  торговый комплекс «Дом быта»,  магазин
«1000 мелочей», РОНО.

 

Заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции

Мирошниченко Матвей Юрьевич

9

УУП

капитан полиции

Калачев

Артур

Юрьевич

 

20.04.2017

в 19:00

На детской площадке у корп. 458

корп. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
454, 455, 456, 457, 458, д\с № 620, 260, лодочная станция,
магазин «Алан-Маркет», ФОК, шк. № 1710.

                                

 

Заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции

Мирошниченко Матвей Юрьевич

 

 

10

УУП

Варганов

Алексей

Викторович

21.04.2017

в 19:00

На детской площадке у корп. 425

корп. 422, 423, 424, 425, 426, 426а, 427,
428, 429, корп. 403, 403А, шк.№ 8, 4 ТЦ.

 

Заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции

Мирошниченко Матвей Юрьевич

11

УУП

капитан полиции

Финенко Александр

Александрович

24.04.2017

в 19:00

На детской площадке у корп. 417

корп.   414, 415, 416, 417, 418, 419, 419а,
452, 453, 469, дома      № 1, 1а, 2, 3, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а по
Березовой аллее.

 

Заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД капитан полиции

Мирошниченко Матвей Юрьевич



График проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы за 2016 год перед жителями района Савелки

№п/п

ФИО УУП

Примечание

Место проведения

Территория обслуживания

Ответственный от руководства

 

1

 

УУП

капитан полиции

Уралев

Сергей

Валентинович

 

11.04.2017

 в 19:00

 

Площадь 3 ТЦ корп. 317А

 

корп. 301а, 301б, 302а, 302б, 356, 357,
358,  361, 362, 363, 364, 365,

Тушинский телефонный узел.

 

 

Заместитель

Начальника полиции 

(по ООП) ОМВД

капитан полиции

Хлебников Александр Александрович

 

2

 

УУП

капитан полиции

Лебига

Максим

Олегович

 

12.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 331

 

корп. 303, 330, 331, 345-350, 3 ТЦ, магазин
Анюта, д\с № 1126, поликлиника № 84, магазин № 13, Детская спортивная школа №
111.

 

 

Заместитель

Начальника полиции 

(по ООП) ОМВД

капитан полиции

Хлебников Александр Александрович

 

3

 

УУП

капитан полиции

Шейко

Евгений

Владимирович

 

13.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 338

 

корп. 306, 329, 333, 334, 337, 338, 338а,
338б, 340,  д/с 862, школа № 1704, д\сад № 454.

 

 

 

Заместитель

Начальника полиции 

(по ООП) ОМВД

капитан полиции

Хлебников Александр Александрович

 

4

 

УУП

капитан полиции

Ткаченко

Олег

Сергеевич

 

14.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 351

 

корп. 307, 339а, 339б, 351, 352,
360,          шк. 845, д\с 511, водоем «Ангстрем», ДК, Префектура, Бизнес
центр «Зеленый град», Торговый дом «Зеленоград».

 

 

Заместитель

Начальника полиции 

(по ООП) ОМВД

капитан полиции

Хлебников Александр Александрович

 

5

 

УУП

ст.лейтенант полиции

Лебедев

Дмитрий

Иванович

 

 

17.04.2017

в 19.00

 

На детской площадке у корп. 315

 

корп. 308, 309, 311, 313, 315, 316, 320,
366, д/с №404, школа № 609, магазин «Атак».

 

 

Заместитель

Начальника полиции 

(по ООП) ОМВД

капитан полиции

Хлебников Александр Александрович

 

6

 

УУП

капитан полиции

Хорьков

Андрей Викторович

 

 

25.04.2017

в 19.00

 

На детской площадке у корп. 518

 

корп. 512-523, ТЦ № 5, Никольская церковь,
автостоянка, интернат №7, шк.    № 1890, лицей № 1557, корп. 522-531, шк. №
1923, завод «Московия», корп. 501-511, общежитие МИЭТ, муз. шк. №53, д/с
1226, корп. 01, к-р «Эра»,  «Гриль-Мастер»

 

 

Заместитель

Начальника полиции 

(по ОР) – начальник отделения уголовного
розыска ОМВД

майор полиции

Фролов

Александр Александрович

 

7

 

Ст.УУП

майор полиции

Филатов

Алексей

Владимирович

 

26.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 614

 

корп. 614, 615, 616, 617,
ТЦ № 6, 7, корп. 617А, 618, 621Б, з\о Черное озеро, д\с №854, ДЮТЦ
Ведогонь, корп. 704, 705, 706, 707, 711, НД № 10, поликлиники № 31.

 

 

Начальник ОУУП ОМВД

капитан полиции

Власов Денис Михайлович

 

8

 

УУП

капитан полиции

Миланченко Дмитрий

Сергеевич

 

27.04.2017

в 19:00

 

 

На детской площадке у корп. 611

 

корп. 607, 607А, 608, 611, 611А, 612,
613, 622, 624, 703, 708, д\с № 854, шк. № 854, поликлиники № 65.

 

 

Начальник ОУУП ОМВД

капитан полиции

Власов Денис Михайлович

 

9

 

УУП

ст.лейтенант полиции

Веретин Виктор

Николаевич

 

28.04.2017

в 19:00

 

На детской площадке у корп. 604

 

корп. 601, 601А, 602, 603А, 603Б, 604, 605, 606, 623, 627,  шк. № 854,  д\с № 854,
(«Ледовый дворец», «Бассейн», ФОК «Савелки»), 701, 702, 709, 710, городская
больница №3, заводы и предприятия, расположенные на Восточной коммунальной
зоне, Сосновая аллея, ГСК «Спутник», «Метеор», д. Назарьево, городское
кладбище.

 

 

Начальник ОУУП ОМВД

капитан полиции

Власов Денис Михайлович



График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы

№п/п

ФИО УУП

Примечание

Место проведения

Территория обслуживания

Ответственный от ОМВД

1

Пермяков Виталий Сергеевич

01.04.2017

12:00

у 
детской площадки корп. 1429

корп. 1414,
1428, 1429, 1430, 1431, 1441, 1443, 1445

Начальник ОУУП
майор полиции С.А. Чубаров

2

Султанбеков Марат Рифкатович

02.04.2017

12:00

у детской
площадки корп. 1448

корп. 1432,
1435, 1436, 1437, 1438, 1450

Начальник ОУР
майор полиции В.В. Филонов

3

Зюрев  Дмитрий Владимирович

03.04.2017

19:00

детская
площадка между корп. 1506-1507

корп. 1501,
1504, 1505, 1506, 1507,1509

Начальник
полиции майор полиции М.Х. Сулейманов

4

Галикиев Шавкат Камилович

04.04.2017

19:00

детская
площадка у  корп. 1620

корп. 1619,
1620,1624, 1645

Начальник тыла
подполковник вн. службы О.А. Карпов

5

Молотилин Алексей Владимирович

05.04.2017

19:00

у корп. 1550

корп. 1538,
1539, 1540, 1542,1544,1546

Начальник
полиции майор полиции М.Х. Сулейманов

6

Сторублев Сергей Витальевич

 

06.04.2017

19:00

детская
площадка у  корп. 1623

корп. 1601,
1602, 1603, 1607, 1623, 1625, 1626

Начальник тыла
подполковник вн. службыт О.А. Карпов

7

Донских Иван Валерьевич

07.04.2017

19:00


у корп. 1424

корп. 1416, 1417,
1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425

Начальник ОУУП
майор полиции С.А. Чубаров

8

Викторов Алексей Алексеевич

08.04.2017.

12:00


у копр. 1455

корп. 1455,
1462, 1471

Начальник ОУР
майор полиции В.В. Филонов

9

Кучин Максим Петрович
Отчитывается
Прокуров
Евгений Александрович

09.04.2017

12:00


у корп. 1561

корп. 1557,
1560,1561, 1562

Начальник
полиции майор полиции М.Х. Сулейманов

10

Овчинников Александр Олегович

10.04.2017

19:00


во дворе корп. 1802

корп. 1801а,
1801б, 1802, 1803, 1804а, 1804б, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811

Начальник по
РЛС

майор вн.
службы

Е.Р. Воронин

11

Миновалов Андрей Александрович

11.04.2017

19:00


у  детской площадки корп. 1459

корп. 1449,
1451, 1454, 1456, 1457, 1458,1459,1466

Начальник ОУР
майор полиции В.В. Филонов

12

Доценко Вадим Юрьевич

12.04.2017

19:00


детская площадка, у корп. 1613, 1614, 1615,
1616

корп. 1606,
1613, 1614, 1615, 1616, 1621, 1622

Начальник тыла
подполковник вн. службы О.А. Карпов

13

Терешкин Валерий Александрович
Отчитывается

Овчинников Александр Олегович

13.04.2017

19:00


детская площадка у  корп. 1818

корп. 1805,
1812, 1815, 1818

Начальник по
РЛС майор вн. службы Е.Р. Воронин

14

Шимкус Анатолий Генадьевич

 

14.04.2017

19:00


детская площадка у корп. 1512

корп. 1512,
1517, 1518, 1519, 1520, 1521,

Начальник полиции
майор полиции М.Х. Сулейманов

15

Прокуров Евгений Александрович

15.04.2017

12:00


у корп. 1553

корп. 1522,
1524, 1535, 1537, 1551, 1552, 1553, 1554

Начальник
полиции майор полиции М.Х. Сулейманов

16

Шкурин

Яков Александрович

16.04.2017

12:00

детская
площадка у корп. 2024

корп. 2022,
2024, 2027, 2028, 2030, 2033

Заместитель
начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин

17

Сазанов Андрей Юрьевич

17.04.2017

19:00


детская площадка у д.4 по ул. Заводской

корп. 1925, ул.
Заводская, ул. Крупской

Начальник ДЧ
майор полиции В.В. Козлов

18

Солдатенков Павел Николаевич

18.04.2017

19:00

площадка
напротивт д. 10 по улице Медведков -ская

Пос. Малино,
ул. Школьная,   ул. Прудная,   ул. Садовая, ул. Медведковская,
ул. Малинская,  ул. Ровная,  ул. Первомайская, ул. Овражная, ул.
Лесная, ул. Колхозная

Начальник ДЧ

майор полиции

В.В. Козлов

19

Громов Алексей Михайлович
Отчитывается

Овчинников Александр Олегович

19.04.2017

19:00


детская площадка, у корп. 1824 напротив 3-го
подъезда

корп. 1820,
1821, 1822, 1823, 1824

Начальник по
РЛС майор вн. службы Е.Р. Воронин

20

Попович Николай Сергеевич

20.04.2017

19:00

детская
площадка у корп. 2010

корп. 2003,
2005, 2008, 2010, 2013, 2014

Заместитель
начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин

21

Коновалов Михаил Викторович

21.04.2017

19:00

детская
площадка у корп. 2019

корп. 2016,
2018, 2019, 2034, 2043

Заместитель
начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин

22

Бажайкин Максим Максимович

 

 

22.04.2017

12:00

детская
площадка между д.2 по улице Советская, и д. 4,  по улице 2-Пятилетка

ул. 1-го Мая,
Советская, 2-я Пятилетка, Ленина

Начальник ДЧ
майор полиции В.В. Козлов

23

Лебедев Андрей Александрович

23.04.2017

12:00


возле корп. 2301

корп. 2301,
2302, 2303, 2304

Начальник ОДН
капитан полиции Е.А. Горелов

24

Чернышев Максим Вадимович

 

24.04.2017

19:00


«Ветеранский дворик», напротив 3-го подъезда
корп. 1409

корп.
1401,1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1412

Начальник ОУУП
майор полиции С.А. Чубаров

25

Титов Дмитрий Анатольевич 

25.04.2017

19:00


у корп. 2037

корп. 2037,
2038, 2039, 2040

Заместитель
начальника полиции по ООП майор полиции И.А. Зенкин

26

Захаров Алексей Сергеевич

26.04.2017

19:00


детская площадка у корп. 1639

корп. 1605,
1639, 1640, 1643, 1649

Начальник тыла
подполковник вн. службы О.А. Карпов

27

Козак Александр Сергеевич
отчитывается

Лебедев Андрей Александрович

27.04.2017

19:00

у корп. 2308

корп. 2306,
2307А и 2307 Б, 2308

Начальник ОДН
капитан полиции Е.А. Горелов

28

Рахимкулов Равшан Рустамович

28.04.2017

19:00


корп. 1565

строящийся
район 17

Начальник ОУУП
майор полиции С.А. Чубаров



График отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы перед жителями района Силино за 2016 год

№ п/п

Должность

Звание

ФИО

Дата проведения отчета

Время проведения отчета

Место проведения отчета

 

Ответственный от руководства ОМВД

1.

УУП

лейтенант полиции

Варламов Никита Александрович

01.04.2017

14:00

Двор корп. 1121

Врио заместителя начальника полиции (по
ООП) Куцаков К.А.

2.

Ст. УУП

майор полиции

Захаренко Александр Сергеевич

05.04.2017

19:00

Двор корп. 1007

Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г.

3.

УУП

капитан полиции

Печерский Алексей Сергеевич

08.04.2017

14:00

Двор корп. 1003

Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г.

4.

УУП

сержант полиции

Иванов Евгений Андреевич

09.04.2017

14:00

Двор корп. 1106

Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции Ли
Р.Р.

5.

УУП

майор полиции

Проскуряков Александр Анатольевич

10.04.2017

19:00

Двор корп. 1015

Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г.

6.

УУП

 

Полосин Иван Михайлович

12.04.2017

19:00

Двор корп. 1129

Врио заместителя начальника полиции (по ООП)
Куцаков К.А.

7.

Ст. УУП

майор полиции

Селищев Александр Николаевич

14.04.2017

19:00

Двор корп. 1202

Заместитель начальника ОДУУП Меньшова О.Н.

8.

УУП

младший лейтенант полиции

Бессонов Алексенй Владимирович

20.04.2017

19:00

Двор корп. 1208

Заместитель начальника ОДУУП Меньшова О.Н.

9.

УУП

майор полиции

Григорьев Андрей Николаевич

22.04.2017

14:00

Двор корп. 1131

Начальник ДЧ Лазарева И.А.

10.

УУП

майор полиции

Григорьев Андрей Николаевич

26.04.2017

19:00

Двор корп. 1132

Начальник ДЧ Лазарева И.А.

11.

Старший УУП

майор полиции

Селищев Александр Николаевич

26.04.2017

19:00

Двор корп. 1114

Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции Ли
Р.Р.



График отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы перед жителями района Старое Крюково за 2016 год

№ п/п

Должность

Звание

ФИО

Дата проведения отчета

Время проведения отчета

Место проведения отчета

 

Ответственный от руководства ОМВД

1

Старший УУП

майор полиции

Гранчаковский Евгений Каземирович

01.04.2017

13:00

Двор корп. 839

Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.

2

УУП

капитан полиции

Пешков Максим Владимирович

02.04.2017

14:00

Двор корп. 930

Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.

3

УУП

капитан

полиции

Самойлов Алексей Владимирович

05.04.2017

20:00

Двор корп. 803

Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.

4

УУП

капитан полиции

Раков Александр Валерьевич

08.04.2017

13:00

Двор корп. 812

Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.

5

Старший УУП

майор полиции

Степанова Анастасия Владимировна

09.04.2017

13:00

Двор корп. 915

Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.

6

Старший УУП

майор полиции

Гранчаковский Евгений Каземирович

12.04.2017

20:00

Двор корп. 828

Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.

7

УУП

капитан полиции

Петренко Дмитрий Викторович

14.04.2017

20:00

Двор корп. 921

Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.

8

УУП

лейтенант полиции

Щербаков Роман Игоревич

19.04.2017

19:00

Двор корп. 902

Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.

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