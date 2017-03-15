График проведения отчетов перед населением участковых уполномоченных по итогам работы за 2016 год
- Среда, Март 15, 2017, 13:32
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В период с 1 апреля по 1 мая 2017 года в Зеленограде будут проводиться отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2016 год.
Графики проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы за 2016 год перед жителями района Матушки
|
№п/п
|
ФИО УУП
|
Примечание
|
Место проведения
|
Территория обслуживания
|
Ответственный от руководства
|
1
|
УУП
капитан полиции
Стельмашук Дмитрий
Александрович
|
03.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 117
|
корп. 117, 118, 119, 120, 145, 146, 147,
АЗС «Роснефть», ТЦ
«Панфиловский», 1-й Западный проезд дома №
|
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
майор полиции
Фролов Александр Александрович
|
2
|
УУП
ст.лейтенант полиции
Ибрагимов Олег
Александрович
|
04.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 130Б
|
корп. 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 130б, 138,
Юности д. 1, 2, 3, 4, 5, Лесной массив
|
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
майор полиции
Фролов Александр Александрович
|
3.
|
УУП
лейтенант полиции
Алексеев Евгений
Викторович
|
05.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 108
|
корп. 100, 105, 106,
|
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
майор полиции
Фролов Александр Александрович
|
4
|
УУП
капитан полиции
Мурашов Александр
Валерьевич
|
06.04.2017
в 19:00
|
На
|
корп. 158, 159, 160, 161,
|
Заместитель начальника полиции ОМВД по ОР -
майор полиции
Фролов Александр Александрович
|
5
|
Ст.УУП
майор полиции
Саламатин Роман
Анатольевич
|
07.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 200Г
|
корп. 200а, 200б,
200в, 200г, 247, 249
|
начальник
дежурной части ОМВД
майор полиции
Кожухин Николай
Леонидович
|
6
|
Ст.УУП
майор полиции
Саламатин Роман
Анатольевич
|
10.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 239
|
корп. 219, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
|
начальник
дежурной части ОМВД
майор полиции
Кожухин Николай
Леонидович
|
7
|
Ст.УУП
майор полиции
Ибрагимов Рафаэль
Мязгутович
|
18.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 401
|
корп. 401, 402, 405, 406, 407, 409, 410
»Детский мир», «Перекресток».
|
Заместитель начальника отделения участковых
Мирошниченко Матвей Юрьевич
|
8
|
УУП
капитан полиции
Парамонов Александр
Андреевич
|
19.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 440
|
корп. 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439,
|
Заместитель начальника отделения участковых
Мирошниченко Матвей Юрьевич
|
9
|
УУП
капитан полиции
Калачев
Артур
Юрьевич
|
20.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 458
|
корп. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
|
Заместитель начальника отделения участковых
Мирошниченко Матвей Юрьевич
|
10
|
УУП
Варганов
Алексей
Викторович
|
21.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 425
|
корп. 422, 423, 424, 425, 426, 426а, 427,
|
Заместитель начальника отделения участковых
Мирошниченко Матвей Юрьевич
|
11
|
УУП
капитан полиции
Финенко Александр
Александрович
|
24.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 417
|
корп. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419а,
|
Заместитель начальника отделения участковых
Мирошниченко Матвей Юрьевич
График проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы за 2016 год перед жителями района Савелки
|
№п/п
|
ФИО УУП
|
Примечание
|
Место проведения
|
Территория обслуживания
|
Ответственный от руководства
|
1
|
УУП
капитан полиции
Уралев
Сергей
Валентинович
|
11.04.2017
в 19:00
|
Площадь 3 ТЦ корп. 317А
|
корп. 301а, 301б, 302а, 302б, 356, 357,
Тушинский телефонный узел.
|
Заместитель
Начальника полиции
(по ООП) ОМВД
капитан полиции
Хлебников Александр Александрович
|
2
|
УУП
капитан полиции
Лебига
Максим
Олегович
|
12.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 331
|
корп. 303, 330, 331, 345-350, 3 ТЦ, магазин
|
Заместитель
Начальника полиции
(по ООП) ОМВД
капитан полиции
Хлебников Александр Александрович
|
3
|
УУП
капитан полиции
Шейко
Евгений
Владимирович
|
13.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 338
|
корп. 306, 329, 333, 334, 337, 338, 338а,
|
Заместитель
Начальника полиции
(по ООП) ОМВД
капитан полиции
Хлебников Александр Александрович
|
4
|
УУП
капитан полиции
Ткаченко
Олег
Сергеевич
|
14.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 351
|
корп. 307, 339а, 339б, 351, 352,
|
Заместитель
Начальника полиции
(по ООП) ОМВД
капитан полиции
Хлебников Александр Александрович
|
5
|
УУП
ст.лейтенант полиции
Лебедев
Дмитрий
Иванович
|
17.04.2017
в 19.00
|
На детской площадке у корп. 315
|
корп. 308, 309, 311, 313, 315, 316, 320,
|
Заместитель
Начальника полиции
(по ООП) ОМВД
капитан полиции
Хлебников Александр Александрович
|
6
|
УУП
капитан полиции
Хорьков
Андрей Викторович
|
25.04.2017
в 19.00
|
На детской площадке у корп. 518
|
корп. 512-523, ТЦ № 5, Никольская церковь,
|
Заместитель
Начальника полиции
(по ОР) – начальник отделения уголовного
майор полиции
Фролов
Александр Александрович
|
7
|
Ст.УУП
майор полиции
Филатов
Алексей
Владимирович
|
26.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 614
|
корп. 614, 615, 616, 617,
|
Начальник ОУУП ОМВД
капитан полиции
Власов Денис Михайлович
|
8
|
УУП
капитан полиции
Миланченко Дмитрий
Сергеевич
|
27.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 611
|
корп. 607, 607А, 608, 611, 611А, 612,
|
Начальник ОУУП ОМВД
капитан полиции
Власов Денис Михайлович
|
9
|
УУП
ст.лейтенант полиции
Веретин Виктор
Николаевич
|
28.04.2017
в 19:00
|
На детской площадке у корп. 604
|
корп. 601, 601А, 602, 603А, 603Б, 604, 605, 606, 623, 627, шк. № 854, д\с № 854,
|
Начальник ОУУП ОМВД
капитан полиции
Власов Денис Михайлович
График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы
|
№п/п
|
ФИО УУП
|
Примечание
|
Место проведения
|
Территория обслуживания
|
Ответственный от ОМВД
|
1
|
Пермяков Виталий Сергеевич
|
01.04.2017
12:00
|
у
|
корп. 1414,
|
Начальник ОУУП
|
2
|
Султанбеков Марат Рифкатович
|
02.04.2017
12:00
|
у детской
|
корп. 1432,
|
Начальник ОУР
|
3
|
Зюрев Дмитрий Владимирович
|
03.04.2017
19:00
|
детская
|
корп. 1501,
|
Начальник
|
4
|
Галикиев Шавкат Камилович
|
04.04.2017
19:00
|
детская
|
корп. 1619,
|
Начальник тыла
|
5
|
Молотилин Алексей Владимирович
|
05.04.2017
19:00
|
у корп. 1550
|
корп. 1538,
|
Начальник
|
6
|
Сторублев Сергей Витальевич
|
06.04.2017
19:00
|
детская
|
корп. 1601,
|
Начальник тыла
|
7
|
Донских Иван Валерьевич
|
07.04.2017
19:00
|
|
корп. 1416, 1417,
|
Начальник ОУУП
|
8
|
Викторов Алексей Алексеевич
|
08.04.2017.
12:00
|
|
корп. 1455,
|
Начальник ОУР
|
9
|
Кучин Максим Петрович
|
09.04.2017
12:00
|
|
корп. 1557,
|
Начальник
|
10
|
Овчинников Александр Олегович
|
10.04.2017
19:00
|
|
корп. 1801а,
|
Начальник по
майор вн.
Е.Р. Воронин
|
11
|
Миновалов Андрей Александрович
|
11.04.2017
19:00
|
|
корп. 1449,
|
Начальник ОУР
|
12
|
Доценко Вадим Юрьевич
|
12.04.2017
19:00
|
|
корп. 1606,
|
Начальник тыла
|
13
|
Терешкин Валерий Александрович
|
13.04.2017
19:00
|
|
корп. 1805,
|
Начальник по
|
14
|
Шимкус Анатолий Генадьевич
|
14.04.2017
19:00
|
|
корп. 1512,
|
Начальник полиции
|
15
|
Прокуров Евгений Александрович
|
15.04.2017
12:00
|
|
корп. 1522,
|
Начальник
|
16
|
Шкурин
Яков Александрович
|
16.04.2017
12:00
|
детская
|
корп. 2022,
|
Заместитель
|
17
|
Сазанов Андрей Юрьевич
|
17.04.2017
19:00
|
|
корп. 1925, ул.
|
Начальник ДЧ
|
18
|
Солдатенков Павел Николаевич
|
18.04.2017
19:00
|
площадка
|
Пос. Малино,
|
Начальник ДЧ
майор полиции
В.В. Козлов
|
19
|
Громов Алексей Михайлович
|
19.04.2017
19:00
|
|
корп. 1820,
|
Начальник по
|
20
|
Попович Николай Сергеевич
|
20.04.2017
19:00
|
детская
|
корп. 2003,
|
Заместитель
|
21
|
Коновалов Михаил Викторович
|
21.04.2017
19:00
|
детская
|
корп. 2016,
|
Заместитель
|
22
|
Бажайкин Максим Максимович
|
22.04.2017
12:00
|
детская
|
ул. 1-го Мая,
|
Начальник ДЧ
|
23
|
Лебедев Андрей Александрович
|
23.04.2017
12:00
|
|
корп. 2301,
|
Начальник ОДН
|
24
|
Чернышев Максим Вадимович
|
24.04.2017
19:00
|
|
корп.
|
Начальник ОУУП
|
25
|
Титов Дмитрий Анатольевич
|
25.04.2017
19:00
|
|
корп. 2037,
|
Заместитель
|
26
|
Захаров Алексей Сергеевич
|
26.04.2017
19:00
|
|
корп. 1605,
|
Начальник тыла
|
27
|
Козак Александр Сергеевич
|
27.04.2017
19:00
|
у корп. 2308
|
корп. 2306,
|
Начальник ОДН
|
28
|
Рахимкулов Равшан Рустамович
|
28.04.2017
19:00
|
|
строящийся
|
Начальник ОУУП
График отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы перед жителями района Силино за 2016 год
|
№ п/п
|
Должность
|
Звание
|
ФИО
|
Дата проведения отчета
|
Время проведения отчета
|
Место проведения отчета
|
Ответственный от руководства ОМВД
|
1.
|
УУП
|
лейтенант полиции
|
Варламов Никита Александрович
|
01.04.2017
|
14:00
|
Двор корп. 1121
|
Врио заместителя начальника полиции (по
|
2.
|
Ст. УУП
|
майор полиции
|
Захаренко Александр Сергеевич
|
05.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 1007
|
Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г.
|
3.
|
УУП
|
капитан полиции
|
Печерский Алексей Сергеевич
|
08.04.2017
|
14:00
|
Двор корп. 1003
|
Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г.
|
4.
|
УУП
|
сержант полиции
|
Иванов Евгений Андреевич
|
09.04.2017
|
14:00
|
Двор корп. 1106
|
Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции Ли
|
5.
|
УУП
|
майор полиции
|
Проскуряков Александр Анатольевич
|
10.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 1015
|
Помощник начальника ОМВД (по РЛС) Ярков Е.Г.
|
6.
|
УУП
|
|
Полосин Иван Михайлович
|
12.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 1129
|
Врио заместителя начальника полиции (по ООП)
|
7.
|
Ст. УУП
|
майор полиции
|
Селищев Александр Николаевич
|
14.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 1202
|
Заместитель начальника ОДУУП Меньшова О.Н.
|
8.
|
УУП
|
младший лейтенант полиции
|
Бессонов Алексенй Владимирович
|
20.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 1208
|
Заместитель начальника ОДУУП Меньшова О.Н.
|
9.
|
УУП
|
майор полиции
|
Григорьев Андрей Николаевич
|
22.04.2017
|
14:00
|
Двор корп. 1131
|
Начальник ДЧ Лазарева И.А.
|
10.
|
УУП
|
майор полиции
|
Григорьев Андрей Николаевич
|
26.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 1132
|
Начальник ДЧ Лазарева И.А.
|
11.
|
Старший УУП
|
майор полиции
|
Селищев Александр Николаевич
|
26.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 1114
|
Заместитель начальника ОМВД, начальник полиции Ли
График отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы перед жителями района Старое Крюково за 2016 год
|
№ п/п
|
Должность
|
Звание
|
ФИО
|
Дата проведения отчета
|
Время проведения отчета
|
Место проведения отчета
|
Ответственный от руководства ОМВД
|
1
|
Старший УУП
|
майор полиции
|
Гранчаковский Евгений Каземирович
|
01.04.2017
|
13:00
|
Двор корп. 839
|
Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.
|
2
|
УУП
|
капитан полиции
|
Пешков Максим Владимирович
|
02.04.2017
|
14:00
|
Двор корп. 930
|
Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.
|
3
|
УУП
|
капитан
полиции
|
Самойлов Алексей Владимирович
|
05.04.2017
|
20:00
|
Двор корп. 803
|
Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.
|
4
|
УУП
|
капитан полиции
|
Раков Александр Валерьевич
|
08.04.2017
|
13:00
|
Двор корп. 812
|
Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.
|
5
|
Старший УУП
|
майор полиции
|
Степанова Анастасия Владимировна
|
09.04.2017
|
13:00
|
Двор корп. 915
|
Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.
|
6
|
Старший УУП
|
майор полиции
|
Гранчаковский Евгений Каземирович
|
12.04.2017
|
20:00
|
Двор корп. 828
|
Заместитель начальника ОМВД Медведев М.А.
|
7
|
УУП
|
капитан полиции
|
Петренко Дмитрий Викторович
|
14.04.2017
|
20:00
|
Двор корп. 921
|
Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.
|
8
|
УУП
|
лейтенант полиции
|
Щербаков Роман Игоревич
|
19.04.2017
|
19:00
|
Двор корп. 902
|
Заместитель начальника полиции (по ОР) Сидоров Д.С.
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