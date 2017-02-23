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Отчет начальника УВД Зеленограда перед жителями округа по итогам 2016 года

16 февраля начальник УВД Зеленограда подполковник полиции Сергей Василевский отчитался перед жителями округа о результатах оперативно–служебной деятельности окружного Управления за 2016 год.

На встрече с жителями Зеленограда присутствовали начальники Отделов МВД России, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД, представитель ГУ МВД России по г. Москве и председатель Общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве Анатолий Хурумов.

Сергей Василевский озвучил статистические данные по криминогенной обстановке в округе. Так, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 5.4%: сократилось количество краж разбойных нападений, грабежей, преступлений против личности и собственности. По уровню преступности, который составил 1360 преступлений на 100 тысяч населения, округ является одним из наименее криминогенных и, согласно вневедомственной оценке, занимает первое место в Москве по уровню безопасности граждан.

В целом Сергей Василевский охарактеризовал оперативную обстановку в округе как стабильную.

Вопросы граждан касались принятия закона о тунеядстве, создания специализированных служб для работы с лицами без определенного места жительства, заключения соглашения между правительством Москвы и ГУ МВД России по г. Москве по передаче полномочий полиции в рамках исполнения Закона г. Москвы «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях», возможности увеличения количества патрульных нарядов полиции, пресечения торговли в подземных переходах, а также возможности установки «лежачих полицейских» в жилой зоне и камер видеонаблюдения в зоне пешеходных переходов.

Кроме того, было высказано предложение информировать жителей о контактах участкового уполномоченного полиции через информационные стенды объектов розничной торговли.

В заключение встречи Сергей Василевский поблагодарил всех присутствующих и отметил, что мнение жителей и их активная гражданская позиция очень важны для полиции.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru


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