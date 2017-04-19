В Зеленограде продолжаются отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2016 год. С начала апреля в округе состоялось 32 встречи, которые посетили около 3000 жителей.

Каждый участковый полиции рассказал жителям об оперативной обстановке на обслуживаемом им участке, о количестве раскрытых преступлений и выявленных административных правонарушениях, о профилактической работе с жителями, состоящими на особом контроле в ОМВД. Затрагивались наиболее актуальные проблемы, волнующие жителей: нарушение тишины, распитие спиртных напитков на детских площадках в вечернее и ночное время.

Особое внимание граждан было обращено на профилактику таких преступлений и правонарушений, как мошенничество, квартирные и карманные кражи.

Отчеты участковых уполномоченных перед населением будут проходить весь апрель.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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