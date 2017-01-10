Прием граждан представителем ГУ МВД России по г. Москве в январе

В январе состоится прием граждан представителями ГУ МВД России по г. Москве по вопросам органов внутренних дел:

13 января с 12:00 в здании ОМВД по районам Матушкино и Савелки (1-й Западный проезд, дом 9). Предварительная запись в рабочие дни по телефону 8 (499) 735-85-92 до 10:00 12 января.

в здании ОМВД по районам Матушкино и Савелки (1-й Западный проезд, дом 9). Предварительная запись в рабочие дни по телефону 8 (499) 735-85-92 до 10:00 12 января. 13 января с 12:00 в здании ОМВД по районам Силино и Старое Крюково (корпус 838). Предварительная запись в рабочие дни по телефону 8 (499) 731-11-01 до 10:00 12 января.

в здании ОМВД по районам Силино и Старое Крюково (корпус 838). Предварительная запись в рабочие дни по телефону 8 (499) 731-11-01 до 10:00 12 января. 13 января с 13:00 в здании ОМВД по району Крюково (корпус 1565). Предварительная запись в рабочие дни по телефону 8 (499)-717-46-62 до 10:00 12 января 2017 года.

в здании ОМВД по району Крюково (корпус 1565). Предварительная запись в рабочие дни по телефону 8 (499)-717-46-62 до 10:00 12 января 2017 года. 17 января с 17:00 в помещении приема граждан УВД Зеленограда (улица Панфилова, дом 28А). Предварительная запись на прием будет осуществляться в рабочие дни по телефону 8 (499) 710-27-83 до 10:00 16 января.

zelenogradnews.ru

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