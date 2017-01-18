В ГИБДД Зеленограда подвели итоги работы за 2016 год

13 января в УВД Зеленограда прошло совещание по итогам работы Отдельного батальона ДПС Зеленограда за 2016 год, в котором приняли участие руководящий и личный состав ОБ ДПС Зеленограда, а также инспектор по особым поручениям 7 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве майор полиции М. В. Галушко, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД Зеленограда подполковник полиции С. В. Болотин.

Как рассказал командир ОБ ДПС ГИБДД УВД Зеленограда подполковник полиции И. М. Гудков, за 2016 год в Зеленограде зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых 175 человек получили травмы различной степени тяжести, 3 человека (в том числе один ребенок) погибли. В 2015 году произошло 166 ДТП, в которых пострадали 178 человек, а 8 человек (в том числе один ребенок) погибли.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий были названы несоблюдение очерёдности проезда – 21 ДТП (в 2015 году – 28), несоблюдение дистанции – 19 ДТП (в 2015 году – 27), нарушение требований сигналов светофоров – 14 ДТП (в 2015 году – 10), выезд на полосу встречного движения – 8 ДТП (в 2015 году – 4), управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 10 ДТП (в 2015 году – 13), а также переход проезжей части в неустановленном месте – 6 ДТП (в 2015 году – 9).

В 2016 году произошло 20 ДТП с участием 21 ребенка, в которых 20 несовершеннолетних были ранены, а один ребенок погиб (в 2015 году в 17 ДТП пострадали 17 детей, из них один ребенок погиб).

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2016 году сотрудниками ГИБДД Зеленограда было организовано и проведено 53 профилактических мероприятия, размещено 2803 статьи в сети Интернет, организовано 48 радиоэфиров, а также вышло в печать 97 публикаций.

За 12 месяцев 2016 года года было выявлено 31997 нарушений (в 2015 году – 31390) со стороны водителей и 5926 нарушений (в 2015 году – 4482) со стороны пешеходов.

За управление автомобилем в состоянии опьянения задержано 839 водителей, среди которых 369 – в состоянии наркотического опьянения (в 2015 году – 824 и 281). Кроме того, за управление в состоянии опьянения повторно было задержано 67 водителей, а также выявлено 4950 водителей, которые не уплатили штраф.

С места ДТП с пострадавшими в 2016 году скрылись 19 водителей, из которых 15 задержаны и привлечены к административной ответственности (в 2015 году – 14 и 5).

zelenogradnews.ru

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