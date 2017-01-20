В УВД Зеленограда подвели итоги работы за 2016 год

17 января в УВД Зеленограда состоялось оперативное совещание по вопросу: «Об итогах оперативно-служебной деятельности УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве за 12 месяцев 2016 года». Начался день с построения руководящего состава УВД по Зеленоградскому АО, территориальных ОМВД России по г. Москве и ОБ ДПС ГИБДД Зеленограда, проверки внешнего вида и удостоверений. После этого для полицейских прошло еженедельное государственно-правовое информирование. Затем наступило время оперативного совещания, в котором, помимо руководящего состава УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве приняли участие начальник инспекции ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Алексей Голубев, заместитель префекта Зеленоградского округа Александр Чеботарев руководители территориального подразделения прокуратуры, следственного комитета, МЧС и ФСБ, председатель общественного совета при УВД по ЗелАО Анатолий Хурумов.

Началось совещание с награждения отличившихся сотрудников, победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии».

Сергей Василевский отметил, что особое внимание в отчетном периоде уделялось совершенствованию функционального процесса управления: «Работа УВД осуществлялась по принципу рационального использования сил и средств, упреждающего реагирования на угрозы дестабилизации оперативной обстановки на территории округа. Усилия личного состава были направлены на повышение уровня безопасности граждан, активное противодействие преступности и организованным ее формам, незаконному обороту наркотиков, повышению качества расследования уголовных дел, реализации плановых мероприятий, что позволило, в целом, сохранить контроль над криминогенной ситуацией в округе. Деятельность УВД строилась во взаимодействии с общественными институтами».

Планомерно осуществлялась работа по реализации майских указов президента Российской Федерации 2012 года. Мониторинг качества оказания государственных услуг подразделениями Управления показал высокий уровень удовлетворенности граждан и составил 96.96%. На постоянном контроле находится деятельность по укреплению учетно-регистрационной дисциплины. В результате принимаемых мер, грубых нарушений, а также фактов укрытий от учета преступлений в отчетном периоде, не допущено.

Начальник Управления уточнил, что принятые, совместно с взаимодействующими правоохранительными органами, меры позволили обеспечить высокий уровень безопасности граждан. На территории округа не допущено террористических актов и экстремистских проявлений.

По уровню преступности, который составил 1360 преступлений на 100 тысяч населения, Зеленоградский округ является одним из наименее криминогенных и, согласно вневедомственной оценке, занимает первое место в г. Москве по уровню безопасности граждан. В целом, оперативную обстановку на территории округа можно охарактеризовать как стабильную. Принятые в 2016 году меры позволили не допустить ее осложнения. Общий массив зарегистрированных преступлений сократился на 5,4 %. Сохранилась положительная тенденция к снижению преступлений против собственности (Зеленоград -9.6%, Москва -11.1%). Сократилось количество краж разбойных нападений, грабежей. Отмечено снижение количества преступлений против личности (Зеленоград -4.2%, Москва -11.9%).

Сергей Василевский в своем выступлении отметил положительное влияние на оперативную обстановку, эффективность проводимых локальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки: «В 2016 году проведено 26 мероприятий, под условными наименованиями «Невод-Зеленоград», «Нелегальный мигрант», «Безопасный район», «Розыск», а также специальные мероприятия по борьбе с карманными кражами и уличными мошенничествами. В результате раскрыто 97 преступлений, задержано 11 преступников, находящихся в розыске, ликвидировано 7 наркопритонов, за совершение административных правонарушений привлечено к ответственности 2703 нарушителей».

Принятыми мерами удалось добиться снижения уличной преступности. Снизилось количество преступлений, связанных с поджогами (Зеленоград -21.4%, Москва -30.5%), в том числе поджогами транспортных средств (Зеленоград -33.3%, Москва -37.0%). Итогом комплексных усилий стало снижение на 62.5% числа погибших граждан с 8 до 3 в дорожно-транспортных происшествиях. Существенное внимание уделялось вопросам профилактики детской и подростковой преступности, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось в 2016 году в два раза (Зеленоград -50.9%, Москва -14.0%, ЦФО-13.1%).

Сергей Василевский сказал, что в 2016 году в приоритетном порядке решались задачи по противодействию экстремистским проявлениям: «Принятыми совместно с отделом ФСБ мерами, на территории округа выявлено и пресечено 1 преступление террористического характера, предусмотренное частью 1 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), 5 преступлений экстремистской направленности предусмотренных ч.1 ст. 282 УК РФ».

Наращивались усилия по противодействию организованным преступным группам и преступным сообществам. В результате комплекса проведенных мероприятий раскрыто 36 таких преступлений, в том числе 3 преступления совершенных в составе ОГиПС, сформированных на этнической основе. В качестве положительного примера, сотрудниками окружного уголовного розыска, совместно с ГУУР МВД России, при содействии ГУУР КМ МВД Республики Беларусь, в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на кражах автомашин в Московском регионе и на территории иных субъектов РФ. С поличным задержаны 3-е активных членов ОПГ.

Имеются определенные результаты в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В отчетном периоде сотрудниками полиции округа раскрыто на 10% больше таких преступлений. На 78% возросло количество раскрытых сбытов. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств увеличилась с 1794 до 2725 грамм.

Результатом повышения качества оперативной и следственной работы стал уровень раскрываемости преступлений, который занимает 1 место по г. Москве (Зеленоград 37.6%, Москва 26.9%, ЦФО 54.7%). Количество преступлений, лица по которым установлены, возросло на 34.6%. Положительные результаты отмечены в раскрытии тяжких и особо тяжких составов, раскрыто на 15.3% больше таких преступлений.

Ранжир мест среди подразделений Главного управления позволяет сделать вывод об успешном выполнении поставленных задач рядом служб и подразделений округа: ППСП – 1 место, УУП – 2 место, ГПЭ – 2 место, СУ – 3 место, ЭКЦ – 3 место, ПДН – 2 место.

Не менее важной составляющей является обеспечение экономической безопасности, противодействие коррупции. Работа в данном направлении заметно активизировалась. Количество выявленных преступлений возросло на 50%, при этом основные усилия направлены на выявление тяжких преступлений, совершенных в крупных и особо крупных размерах. Возросло количество привлеченных к уголовной ответственности лиц за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (+12%).

Начальник окружного Управление акцентировал свое внимание на том, что в период с 17 июня по 2 июля 2017 года в г. Москве пройдут матчи по футболу Кубка Конфедерации ФИФА-2017: «На период проведения мероприятий в Москве ожидается приезд огромного количества участников и зрителей соревнований, как из России, так и зарубежных государств. В целях его достойного проведения и недопущения террористических, экстремистских и иных противоправных действий, необходимо уже сейчас начать работу по профилактике возможных правонарушений со стороны лиц, являющихся «фанатами» и привлекавшихся к ответственности за нарушение общественного прядка».

После выступления начальника окружного Управления, состоялся доклад других служб и представителей органов государственной власти. Подытожил совещание заместитель префекта Зеленоградского АО Александр Чеботарев, который от имени префекта Зеленограда поблагодарил полицию за работу и отметил, что в самом зеленом округе столицы действительно ощущается безопасность и спокойствие, которые зависят исключительно от качественной работы сотрудников полиции.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО

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