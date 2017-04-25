Встреча участкового по районам Матушкино и Савелки Дмитрия Лебедева с жителями

Встреча, на которой участковый уполномоченный ОМВД России по районам Матушкино и Савелки старший лейтенант полиции Дмитрий Иванович Лебедев рассказал жителям об итогах своей работы за 2016 год, состоялась 17 апреля во дворе корпуса 315.

На обслуживаемом участке Дмитрия Лебедева 9 многоэтажных жилых домов 3-го микрорайона. За 12 месяцев 2016 года на участке было зарегистрировано 18 преступлений, из них участковым раскрыто 8 преступлений. На особом контроле из числа жителей состоит 8 человек. За отчетный период привлечено к административной ответственности 26 нарушителей, рассмотрено 481 заявление граждан, проведен профилактический обход 1012 квартир.

Участковый рассказал, что на подъездах жилых домов им расклеивались листовки-обращения о профилактике преступлений с указанием телефона дежурной части ОМВД и участковых уполномоченных полиции, донес до граждан информацию о фактах мошенничества под видом социальной помощи, мошенничества с использованием платежных терминалов и банковских карт, сотовой связи и Интернета, а также обратил особое внимание на правила хранения огнестрельного и травматического оружия, находящегося в пользовании граждан и предупредил об административной ответственности за их нарушения.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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