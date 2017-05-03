Встреча участкового по району Крюково Андрея Лебедева с жителями

27 апреля на детской площадке около корпуса 2308 участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Крюково капитан полиции Лебедев Андрей Александрович отчитался о результатах работы за 2016 год перед жителями административного участка №27, обслуживаемого Участковым пунктом полиции «Крюково» (улица Заводская, дом 10).

На обслуживаемой территории находятся 6 многоквартирных жилых домов.

Участковый сообщил жителям, что за прошедший период на территории обслуживания не зарегистрировано ни одного преступления.

За отчетный период к административной ответственности привлечено 15 правонарушителей, рассмотрено 171 жалоба и заявлений граждан, проведен профилактический обход 403 квартир.

Кроме того, Андрей Лебедев отметил рост краж велосипедов из подъездов и призвал граждан не оставлять ценные вещи в местах общего пользования.

zelenogradnews.ru

Еще по теме