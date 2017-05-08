Выездной прием граждан руководителями отделов полиции в мае

В мае 2017 года руководящий состав территориальных отделов полиции проведет выездной прием граждан.

15 мая (понедельник) с 17:00-19:.00 в помещении управы района Крюково (корпус 1444) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по району Крюково г. Москвы Жигульским Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 717-46-62.

16 мая (вторник) с 17:00-19:00 в помещении управы района Силино (корпус 1123) состоится выездной прием граждан врио начальника ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы Ли Родионом Робертовичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.

18 мая (четверг) с 16:00-18:00 в помещении управы района Матушкино (корпус 128) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы Рудавиным Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.

zelenogradnews.ru

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