Выездной прием граждан руководителями отделов полиции в марте

В марте 2017 года руководящий состав территориальных отделов полиции проведет выездной прием граждан.

6 марта (понедельник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Крюково (корпус 1444) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД по району Крюково Жигульским Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 717-46-62.

14 марта (вторник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Силино (корпус 1123) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД по районам Силино и Старое Крюково Городецким Артемом Юрьевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.

16 марта (четверг) с 16:00 до 18:00 в помещении управы района Матушкино (корпус 128) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД по районам Матушкино и Савелки Рудавиным Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.

zelenogradnews.ru

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