Выездной прием граждан руководителями отделов полиции в сентябре
- Пятница, Сентябрь 1, 2017, 20:53
- Управа
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В сентябре 2017 года руководящий состав территориальных отделов полиции проведет выездной прием граждан.
4 сентября (понедельник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Крюково (корпус 1444) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по району Крюково г. Москвы Жигульским Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 717-46-62.
12 сентября (вторник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Силино (корпус 1123) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Городецким Артемом Юрьевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.
28 сентября (четверг) с 16:00 до 18:00 в помещении управы района Матушкино (корпус 128) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Матушкино и Савелки Рудавиным Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.
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