Выездной прием граждан руководителями отделов полиции в сентябре

В сентябре 2017 года руководящий состав территориальных отделов полиции проведет выездной прием граждан.

4 сентября (понедельник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Крюково (корпус 1444) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по району Крюково г. Москвы Жигульским Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 717-46-62.

12 сентября (вторник) с 17:00 до 19:00 в помещении управы района Силино (корпус 1123) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Городецким Артемом Юрьевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.

28 сентября (четверг) с 16:00 до 18:00 в помещении управы района Матушкино (корпус 128) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Матушкино и Савелки Рудавиным Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.

zelenogradnews.ru

Еще по теме