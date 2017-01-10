Выездной прием граждан руководителями отделов полиции в январе

В январе 2017 года руководящий состав УВД и территориальных отделов полиции проведет выездной прием граждан.

10 января (вторник) с 17:00 до 19:00 в помещении Управы района Силино (корпус 1123) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы Городецким Артемом Юрьевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 731-11-01.

19 января (четверг) с 16:00 до 18.00 в помещении Управы района Матушкино (корпус 128) состоится выездной прием граждан начальником ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы Рудавиным Сергеем Анатольевичем. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 735-85-92.

zelenogradnews.ru

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