Зеленоградские полицейские победили в конкурсе «Лучший по профессии»

Четыре сотрудника полиции и два подразделения Зеленограда победили в конкурсе ГУ МВД России по г. Москве «Лучший по профессии».

По итогам конкурса, в ходе которого полицейским предстояло показать огневую и правовую подготовку, полное знание собственных обязанностей и особенностей направления в работе, умение обращаться с оружием, навыки боевых приемов борьбы, в этом году лучшими сотрудниками стали:

инструктор Центра служебной и боевой подготовки УВД Зеленограда старший лейтенант полиции Дмитрий Костамаров;

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних по районам Силино и Старое Крюково майор полиции Анна Матвеева;

дознаватель отдела ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково капитан полиции Екатерина Киселева;

инспектор отдела делопроизводства и режима УВД Зеленограда лейтенант внутренней службы Мария Туманова.

Кроме того, лучшим отделом был признан отдел делопроизводства и режима УВД Зеленограда, а оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по району Крюково старший лейтенант полиции Александр Миронов победил в номинации «Лучшее розыскное дело».

26 января состоялось торжественное награждение победителей.

zelenogradnews.ru

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