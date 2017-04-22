Главная  »  Видео  »  Конкурс по робототехнике «Мой луноход» (видео)

Конкурс по робототехнике «Мой луноход» (видео)


Еще по теме

Метки: , ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.