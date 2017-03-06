14 марта пройдет окружная донорская акция

14 марта с 9:00 до 12:00 в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет окружная донорская акция «Доброволец», организованная Культурным центром «Доброволец» совместно с выездной бригадой Центра крови ФМБА России.

Для участия в акции не обязательно иметь регистрацию в Москве или Московской области. Необходимо пройти предварительную регистрацию на странице мероприятия в сети «ВКонтакте» и взять с собой паспорт в день донора.

Окружная донорская акция «Доброволец» проводится при поддержке Московского ресурсного центра по донорству крови и Национального фонда развития здравоохранения в целях развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов, повышения мотивации у молодежи участия в донорском движении, формирования ответственного отношения к регулярному донорству крови как норме.

Стать донором может практически любой здоровый человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов, не имеющий противопоказаний к донорству. Чтобы стать донором в нашей совместно с Центром крови ФМБА России акции . Достаточно просто взять с собой паспорт в день донора.

Официальным партнером донорских акций является ООО «Автосфера-такси», Автосфера – сервис», а также семейное кафе «Маячок», которое в день акции накормит всех доноров. Кроме того, студия танцев «Феникс», спортивный комплекс «Космос» и 3Dcrafter.ru подготовили для всех участников сертификаты на бесплатные занятия и скидки на свои услуги.

zelenogradnews.ru

Еще по теме