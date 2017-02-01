Городской больнице №3 присвоено имя М. П. Кончаловского

Приказом департамента здравоохранения от 31 января 2017 года 3-я городская больница Зеленограда переименована в городскую клиническую больницу имени М. П. Кончаловского.

Ранее имя заслуженного деятеля науки РСФСР, выдающегося врача-терапевта, профессора Максима Петровича Кончаловского носила городская клиническая больница №63, но в 2013 году она утратила свое наименование после присоединения к больнице №1 имени Н. И. Пирогова.

Максим Петрович Кончаловский (13.10.1875–29.11.1942) родился в Одессе. В 1899 году окончил ме­дицинский факультет Московского университета. В 1911 году защитил докторскую диссертацию по теме «Желудочная ахилия». С 1929 по 1942 год заведовал кафедрой факультетской терапевтической клиники сначала 1-го МГУ, а затем 1-го МОЛМИ. С 1923 по 1931 год был председателем Московского терапевтического общества. Является инициатором и организатором 4-го конгресса по ревматизму в Москве в 1934 году и участником 5-го конгресса по ревматизму в Стокгольме в 1936 году. Научные труды Максима Петровича охватывают все разделы внутренней медицины. Среди его учеников – Е. М. Тареев, В. Н. Смотров, С. А. Поспелов, С. А. Гиляревский. А. Г. Гукасян и многие другие выдающиеся советские врачи.

zelenogradnews.ru

Еще по теме