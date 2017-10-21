Маршрут здоровья: компоненты здорового образа жизни, активное долголетие и профилактика с полисом ОМС

Октябрь – особенный месяц. Это не только месяц, когда можно насладиться золотой осенью с её листопадами, ещё теплыми и солнечными днями, но и месяц, когда отмечается Международный день пожилых людей, который с 1 октября 1990 года стал отечественным памятным днём. В нашей стране на начало 2017 года число людей пожилого возраста достигло около 24% от общего населения, и эта цифра естественным образом увеличивается.

В связи с этим эксперты ВТБ Медицинское страхование подготовили информационную заметку, которая станет особенно полезной для граждан старшего возраста. Эти советы помогут сделать их жизнь более качественной, разнообразной, полноценной и здоровой. После 50 всё только начинается!

Процесс старения неизбежен, но его можно замедлить, приобрести качественно новый уровень жизни. Источник долголетия кроется, прежде всего, в правильном отношении к себе и своему здоровью. Соблюдая простые рекомендации, регулярно посещая врача и выполняя его назначения и рекомендации, вы сможете сохранить бодрость и здоровье даже в пожилом возрасте.

Тренируйте память и мышление, продумывайте и организовывайте свою каждодневную деятельность. Ведите активный образ жизни, делайте простую зарядку, ходите пешком. Обязательно проводите время на свежем воздухе. Физическая активность является одним из главных факторов, повышающих уровень здоровья и положительно влияющих на активное долголетие. Выбирайте тот вид физической активности, который вызывает у вас положительные эмоции. Чередуйте интенсивную деятельность с периодами отдыха. Старайтесь рационально питаться, обязательно включайте в свой рацион овощи, как источник клетчатки и витаминов, рыбу. Следите за режимом дня, спите в среднем семь часов в сутки, сокращая это время летом и увеличивая зимой. Сон не только дает отдых организму, но и позволяет замедлить сердечный ритм, понизить артериальное давление, наладить работу эндокринной системы. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, не расстраивайтесь по пустякам, сохраняйте оптимистичное отношение к жизни. Откажитесь от вредных привычек, если еще не сделали это. Закаливание помогает приспосабливаться организму к неблагоприятным внешним условиям, ведь защитная система организма нуждается в постоянных тренировках. Спите в прохладной комнате, принимайте прохладный душ.

Главную опасность для пожилых людей до сих пор представляют сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет. Чтобы вовремя принять меры по предупреждению развития этих болезней – обращайте внимание на уровень глюкозы и холестерина в крови, показатели индекса массы тела, уровень артериального давления. При выявлении проблем со здоровьем неукоснительно соблюдайте назначения и рекомендации своего лечащего врача.

Профилактика болезней заключается не только в правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек, но и в конкретных действиях, имеющих целью предупреждение болезней и своевременное обнаружение начинающегося недуга. Регулярно посещайте врача. Делайте это бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) и помните о том, что один раз в три года вы можете пройти бесплатную диспансеризацию также по полису ОМС. Будьте здоровы и счастливы!

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС)

zelenogradnews.ru