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Медицинский осмотр по полису ОМС перед поступлением в начальную школу

Каждый родитель перед началом учебного года испытывает множество волнений, особенно при поступлении ребенка в первый класс – начальную школу. Требуется полностью подготовить ребенка: купить все необходимое из одежды, канцелярские товары и принадлежности, выяснить необходимые организационные моменты и распорядок работы образовательного учреждения, в котором предстоит учиться ребенку.

Кроме того, перед поступлением в учебное учреждение необходимо оформить медицинскую карту. Ее можно получить после прохождения предварительного медицинского осмотра ребенка в поликлинике, к которой ребенок прикреплен.

Для детей, поступающих в первый класс, медицинский осмотр включает осмотры следующих врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования:

  • педиатр;
  • невролог;
  • офтальмолог;
  • детский стоматолог;
  • детский хирург;
  • травматолог–ортопед;
  • отоларинголог;
  • акушер-гинеколог;
  • психиатр детский;
  • детский уролог–андролог;
  • акушер–гинеколог;
  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи;
  • исследование уровня глюкозы в крови;
  • УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной сферы;
  • электрокардиография.

Результаты осмотров и исследований вносятся в медицинскую документацию ребенка, а затем врач–педиатр оформляет медицинскую карту, которая выдается родителям первоклассника для предъявления в учебное заведение.

Материал предоставлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ Медицинское страхование (прежнее название РОСНО – МС)

zelenogradnews.ru

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