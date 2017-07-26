Медицинский осмотр по полису ОМС перед поступлением в начальную школу

Каждый родитель перед началом учебного года испытывает множество волнений, особенно при поступлении ребенка в первый класс – начальную школу. Требуется полностью подготовить ребенка: купить все необходимое из одежды, канцелярские товары и принадлежности, выяснить необходимые организационные моменты и распорядок работы образовательного учреждения, в котором предстоит учиться ребенку.

Кроме того, перед поступлением в учебное учреждение необходимо оформить медицинскую карту. Ее можно получить после прохождения предварительного медицинского осмотра ребенка в поликлинике, к которой ребенок прикреплен.

Для детей, поступающих в первый класс, медицинский осмотр включает осмотры следующих врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования:

педиатр;

невролог;

офтальмолог;

детский стоматолог;

детский хирург;

травматолог–ортопед;

отоларинголог;

акушер-гинеколог;

психиатр детский;

детский уролог–андролог;

акушер–гинеколог;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

исследование уровня глюкозы в крови;

УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной сферы;

электрокардиография.

Результаты осмотров и исследований вносятся в медицинскую документацию ребенка, а затем врач–педиатр оформляет медицинскую карту, которая выдается родителям первоклассника для предъявления в учебное заведение.

Материал предоставлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ Медицинское страхование (прежнее название РОСНО – МС)

zelenogradnews.ru