Медицинский осмотр по полису ОМС перед поступлением в начальную школу
- Среда, Июль 26, 2017, 11:24
- Здравоохранение
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Каждый родитель перед началом учебного года испытывает множество волнений, особенно при поступлении ребенка в первый класс – начальную школу. Требуется полностью подготовить ребенка: купить все необходимое из одежды, канцелярские товары и принадлежности, выяснить необходимые организационные моменты и распорядок работы образовательного учреждения, в котором предстоит учиться ребенку.
Кроме того, перед поступлением в учебное учреждение необходимо оформить медицинскую карту. Ее можно получить после прохождения предварительного медицинского осмотра ребенка в поликлинике, к которой ребенок прикреплен.
Для детей, поступающих в первый класс, медицинский осмотр включает осмотры следующих врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования:
- педиатр;
- невролог;
- офтальмолог;
- детский стоматолог;
- детский хирург;
- травматолог–ортопед;
- отоларинголог;
- акушер-гинеколог;
- психиатр детский;
- детский уролог–андролог;
- акушер–гинеколог;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- исследование уровня глюкозы в крови;
- УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной сферы;
- электрокардиография.
Результаты осмотров и исследований вносятся в медицинскую документацию ребенка, а затем врач–педиатр оформляет медицинскую карту, которая выдается родителям первоклассника для предъявления в учебное заведение.
Материал предоставлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ Медицинское страхование (прежнее название РОСНО – МС)
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