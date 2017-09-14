Профилактика нарушений зрения у школьников
- Четверг, Сентябрь 14, 2017, 9:52
- Здравоохранение
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На пути к знаниям школьника, а также его родственников ожидает множество интересного. Впереди будут важные открытия, большие победы и маленькие огорчения. С каждым учебным годом родители всё больше замечают, как их ребёнок взрослеет, становится более самостоятельным, осваивает новые предметы в школе и всё больше времени проводит за уроками. К сожалению, неправильно организованный образ жизни школьника, его рабочего места и процесса подготовки домашних заданий может вызвать неприятные последствия для его здоровья. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие все чаще диагностируются у детей школьного возраста. Своевременная простая профилактика поможет избежать этих проблем и сохранить прекрасное зрение на долгие годы.
Родителям следует обратить внимание на такие моменты, как
- Время непрерывного чтения:
- младших школьников – 15-20 минут;
- для учащихся среднего возраста – 25-30 минут;
- для старших школьников – 45 минут.
- Освещение рабочего места школьника:
- падение света на книгу или тетрадь – равномерное;
- свет не должен слепить глаза ребёнка;
- нельзя наклонять голову близко к предмету работы или чтения, лучшее расстояние – 30-35 см.
- Обустройство рабочего места школьника:
- используйте удобную мебель, соответствующую росту ребенка, позволяющую ему сохранять правильную осанку во время работы;
- следите за осанкой ребёнка, не позволяйте ему сутулиться;
- не разрешайте ребенку читать лежа.
- Здоровый образ жизни:
- соблюдение режима дня;
- прогулки на свежем воздухе не менее 1.5-2 часа в день;
- полноценное и рациональное питание: для остроты зрения полезны продукты с высоким содержанием витаминов А и С: творог, мясо, кефир, рыба, морковь, яблоки, курага, черника, смородина, лимоны; включение в рацион витаминных комплексов (после консультации с педиатром).
- Ограничение времени просмотра телевизора и работы за компьютером.
- младшим школьникам разрешается проводить перед телевизором около 2 часов в день и только на расстоянии 2-3 метров, за компьютером – час в день;
- учащимся 10-13 лет можно сидеть перед монитором до двух часов в день, с перерывами.
- Выполнение гимнастики для глаз. Все упражнения требуют повтора – 3-4 раза:
- крепко зажмурить глаза, потом резко открыть;
- описывать глазами круги в одну и в другую сторону;
- подвигать глазами вверх-вниз;
- быстро поморгать, считая до 30, после этого отдохнуть, закрыть глаза.
- Регулярное посещение офтальмолога:
- обнаружить и вовремя скорректировать отклонения в зрительной функции у ребёнка помогут профилактические обследования у офтальмолога.
По полису обязательного медицинского страхования (ОМС) вашему ребёнку гарантирован комплекс бесплатных профилактических мероприятий, включающий консультации врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные обследования.
Получите подробную информацию о профилактических мероприятиях и порядке получения полиса ОМС единого образца в выбранной вами страховой медицинской организации.
Помните, что забота о здоровье ребёнка начинается с профилактики!
Материал подготовлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ Медицинское страхование (прежнее название РОСНО-МС)
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