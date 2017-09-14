Профилактика нарушений зрения у школьников

На пути к знаниям школьника, а также его родственников ожидает множество интересного. Впереди будут важные открытия, большие победы и маленькие огорчения. С каждым учебным годом родители всё больше замечают, как их ребёнок взрослеет, становится более самостоятельным, осваивает новые предметы в школе и всё больше времени проводит за уроками. К сожалению, неправильно организованный образ жизни школьника, его рабочего места и процесса подготовки домашних заданий может вызвать неприятные последствия для его здоровья. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие все чаще диагностируются у детей школьного возраста. Своевременная простая профилактика поможет избежать этих проблем и сохранить прекрасное зрение на долгие годы.

Родителям следует обратить внимание на такие моменты, как

Время непрерывного чтения: младших школьников – 15-20 минут; для учащихся среднего возраста – 25-30 минут; для старших школьников – 45 минут.

Освещение рабочего места школьника: падение света на книгу или тетрадь – равномерное; свет не должен слепить глаза ребёнка; нельзя наклонять голову близко к предмету работы или чтения, лучшее расстояние – 30-35 см.

Обустройство рабочего места школьника: используйте удобную мебель, соответствующую росту ребенка, позволяющую ему сохранять правильную осанку во время работы; следите за осанкой ребёнка, не позволяйте ему сутулиться; не разрешайте ребенку читать лежа.

Здоровый образ жизни: соблюдение режима дня; прогулки на свежем воздухе не менее 1.5-2 часа в день; полноценное и рациональное питание: для остроты зрения полезны продукты с высоким содержанием витаминов А и С: творог, мясо, кефир, рыба, морковь, яблоки, курага, черника, смородина, лимоны; включение в рацион витаминных комплексов (после консультации с педиатром).

Ограничение времени просмотра телевизора и работы за компьютером. младшим школьникам разрешается проводить перед телевизором около 2 часов в день и только на расстоянии 2-3 метров, за компьютером – час в день; учащимся 10-13 лет можно сидеть перед монитором до двух часов в день, с перерывами.

Выполнение гимнастики для глаз. Все упражнения требуют повтора – 3-4 раза: крепко зажмурить глаза, потом резко открыть; описывать глазами круги в одну и в другую сторону; подвигать глазами вверх-вниз; быстро поморгать, считая до 30, после этого отдохнуть, закрыть глаза.

Регулярное посещение офтальмолога: обнаружить и вовремя скорректировать отклонения в зрительной функции у ребёнка помогут профилактические обследования у офтальмолога.



По полису обязательного медицинского страхования (ОМС) вашему ребёнку гарантирован комплекс бесплатных профилактических мероприятий, включающий консультации врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные обследования.

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Помните, что забота о здоровье ребёнка начинается с профилактики!

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ Медицинское страхование (прежнее название РОСНО-МС)

zelenogradnews.ru

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