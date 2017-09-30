Секреты эффективной профилактики простудных заболеваний от экспертов

Пора осени прекрасна, это время долгожданного спокойствия, домашнего уюта и тепла. Вот только есть у межсезонья ощутимый минус: это пора резкого похолодания и возникновения у взрослых и детей различных простудных заболеваний, которые называют сезонными. Нередко заболевает вся семья: по цепочке, один за другим. Нарушаются планы, оформляются больничные листы, откладываются личные мероприятия.

Как же уберечь от болезни себя и своих близких? Как известно, болезнь легче предупредить, чем вылечить. Врачи-эксперты компании ВТБ Медицинское страхование делятся самыми эффективными способами профилактики возникновения заболеваний дыхательных путей.

Действовать необходимо в двух основных направлениях.

Избегание контакта с вирусами (профилактика инфицирования). Этот важнейший способ профилактики очевиден, но практически не реализуем для людей, проживающих в социуме. Тем не менее, сократить количество контактов необходимо, особенно во время начала эпидемии. Всегда можно отказаться от поездки в многолюдный магазин или от посещения культурно-массового мероприятия. Кроме того, использование защитных масок, частое мытьё рук, влажная уборка и проветривание помещений помогут минимизировать контакт с возбудителями простудных заболеваний. Повышение защитных сил организма. Укрепление иммунной системы возможно, в первую очередь, при помощи динамических физических нагрузок, рационального питания, ежедневного употребления овощей и фруктов. Кроме того, необходимо избегать постоянных стрессов и волнений, работая со своими эмоциями. Положительный настрой и хорошее настроение играют немаловажную роль в профилактике простудных заболеваний.

Профилактика обязательно окажется эффективной, если заниматься ей вовремя. Но если вы всё-таки заболели, без промедления обратитесь к своему лечащему врачу, не забыв взять с собой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Напоминаем, что с полисом ОМС вы имеете право не только наблюдаться и проходить требующееся лечение в поликлинике, но и пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Подробнее о диагностических мероприятиях вы можете узнать в своей страховой компании.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ Медицинское страхование (прежнее название ОАО «РОСНО-МС»)

zelenogradnews.ru

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