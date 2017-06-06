Собираясь в поездку по России, не забудьте взять с собой полис ОМС

Собираясь на отдых, мы не задумываемся о том, что нам в любой момент может понадобиться медицинская помощь. И если для получения экстренной медицинской помощи полис ОМС не требуется, то для получения неотложной или плановой медицинской помощи наличие этого документа обязательно. В соответствии с действующим законодательством, гражданин при обращении за медицинской помощью обязан предъявить полис ОМС. Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории Российской Федерации и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС.

Если в медицинской организации по месту отдыха требуют заплатить за лечение или отказывают в медицинской помощи, необходимо обратиться за разъяснениями к руководителю медицинской организации, а в случае отказа – в свою страховую компанию по телефону горячей линии, номер которой указан на вашем полисе ОМС.

Рассказывает Светлана К., 35 лет, застрахованная по обязательному медицинскому страхованию в страховой компании РОСНО-МС:

- Прошлым летом я с ребенком отдыхала на море в Крыму. Взяла наши полисы обязательного медицинского страхования на всякий случай, так как в предвкушении отдыха о возможных болезнях совсем не хотелось думать. Кто бы мог предположить, что во время отпуска у нас возникнет ряд ситуаций, требующих обращения за медицинской помощью. Уже после первого ужина в местном кафе со мной случилась неприятность – на утро я ощутила слабость, головную боль, приступы тошноты. Подозревая отравление рыбой, я обратилась в поликлинику. Хорошо, что с собой у меня был полис ОМС. Мне назначили лечение и через несколько дней я продолжила наслаждаться отдыхом. Но через некоторое время снова случилась неприятность: во время купания сын очень активно нырял и с морской водой подхватил ротавирусную инфекцию. Заболевание началось с повышения температуры, болей в желудке, общей слабости. В срочном порядке мы обратились в детскую поликлинику. В регистратуре нас попросили предъявить полис ОМС и записали на прием к врачу. Своевременно назначенное лечение ускорило выздоровление сына.

На собственном опыте я поняла, как важно иметь при себе полис обязательного медицинского страхования. Этот документ – гарантия того, что во время любой поездки вы не останетесь один на один со своей проблемой и получите бесплатную медицинскую помощь в любом уголке России.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ОАО «РОСНО-МС»

zelenogradnews.ru

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