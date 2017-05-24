В Зеленограде прошла вторая в этом году окружная донорская акция

18 мая прошла вторая в этом году окружная донорская акцию «Доброволец» в рамках II донорского марафона «Достучаться до сердец».

Каждый желающий в этот день смог не только сдать кровь, но и принять участие в таких активностях, как #донорскийподаркообмен, #ЗавтракДонора, а также в мастер-классе «Славянские куклы-обереги», который провела пресс секретарь НФРЗ Наталья Дорунова.

Участники дня донора, негласный девиз которого – «Сдай кровь, оставь отпечаток в сердце!» – получили подарки от наших партнеров акции, а также сувенирную продукцию Национального фонда развития здравоохранения и Центра крови ФМБА России.

Из 70 потенциальных доноров к сдаче крови были допущены 47 человек, из которых 7 – пришли впервые.

zelenogradnews.ru

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