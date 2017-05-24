Ваш медицинский полис: новый формат и большие возможности

С 1 мая возобновлена выдача электронных полисов ОМС в форме пластиковой карты. Об этом сообщили в страховой медицинской организации ОАО «РОСНО-МС»

У электронного полиса есть ряд очевидных преимуществ: компактность и удобство в использовании, встроенный чип, содержащий информацию о застрахованном, фотография и подпись владельца. Такие новшества упрощают процедуру идентификации и исключают использование полиса посторонними лицами.

В первую очередь, электронные полисы можно оформить новорожденным, гражданам, сменившим фамилию, получившим новый паспорт, а также тем, кто потерял свой полис или чей бумажный полис порвался, стал ветхим и непригодным для дальнейшего использования.

Кроме того, если застрахованный принял решение сменить страховую компанию, он может подать заявление до 1 ноября текущего года и получить электронный полис ОМС в выбранной им страховой медицинской организации, работающей в сфере ОМС.

Процедура оформления полиса ОМС занимает не более 10 минут (среднее время оформления документов). Обратившись в любой из офисов страховой компании, можно не только оформить полис, но и получить квалифицированную консультацию специалистов по всем вопросам обязательного медицинского страхования.

Узнать перечень документов для оформления полиса, адреса и график работы пунктов выдачи полисов ОМС можно на сайте страховой компании или по телефону круглосуточной горячей линии.

ОАО «РОСНО-МС» напоминает, что полис ОМС гарантирует получение бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ в любой медицинской организации, работающей в системе ОМС. Объем медицинских услуг, предусмотренных программой государственных гарантий, позволяет обеспечить застрахованных всей необходимой, бесплатной, доступной и качественной медицинской помощью. А при получении некачественной медицинской помощи или отказе в ее предоставлении, застрахованный вправе рассчитывать на защиту интересов в своей страховой компании.

zelenogradnews.ru

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