График отключения горячей воды в 2017 году

По данным с сайта «Московской объединенной энергетической компании» в 2017 году плановое профилактическое отключение горячего водоснабжения начнется c 16 мая. В связи с предстоящими работами горячая вода будет отключена по следующему графику:

С 16.05 по 25.05: 8, 9, 10, 11 и 12 микрорайоны

С 13.06 по 22.06: 1 и 2 микрорайоны, а также корпуса 301-334, 341-350, 355-358, 361-366, 401-436, 440, 443, 452-455, 457, 469

С 11.07 по 22.07: 5, 6, 7 микрорайоны, а также корпуса 336-340, 351, 352, 359, 360, 438, 439, 441, 442, 445-451, 456, 458

С 08.08 по 17.08: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 23 микрорайоны.

Самую актуальную информацию о сроках отключения горячей воды можно посмотреть на сайте МОЭК.

zelenogradnews.ru

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