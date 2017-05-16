Начало профилактических отключений горячей воды отложено
- Вторник, Май 16, 2017, 10:33
- ЖКХ
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Как сказано на сайте «Московской объединенной энергетической компании», профилактические работы на системах теплоснабжения проводятся при отключенных системах отопления, а 10 мая подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы была возобновлена в связи с холодной погодой, и указаний об отключении отопления пока не поступало.
О новых сроках отключения горячей воды будет сообщено позже.
Напомним, изначально профилактические отключения горячей воды планировалось начать 16 мая.
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