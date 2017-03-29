Опубликован график отключения электроэнергии в подъездах многоквартирных домов

30 марта в ряде домов 1-го, 3-го и 23-го микрорайонов в связи с просроченной задолженностью за электроэнергию со стороны управляющих компаний «Мосэнергосбыт» на сутки отключит электричество в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

Согласно графику, опубликованному на сайте энергосбытовой компании, на 23 часа будет отключено электричество в подъездах домов 130А, 130Б, 109, 118, 160, 120, 126, 128, 138, 145, 301, 302А, 302Б, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 2306, 2307, 2308.

Общая сумма задолженности управляющих компаний перед энергетиками за период с августа 2016 года по январь 2017 составила более 25 млн рублей: «Жилищник района Моташкино» – 14.7 млн рублей, «Жилищник района Савелки» – 9.7 млн рублей, группа компаний «ДОС» – 1 млн рублей.

Ограничения не затронут жилые помещения и коснутся исключительно мест общего пользования: лестничные площадки и лифты.

Напомним, «Мосэнергосбыт» уже отключала за долги электроэнергию в нескольких домах Зеленограда осенью 2015 года.

zelenogradnews.ru

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