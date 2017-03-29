Опубликован график отключения электроэнергии в подъездах многоквартирных домов
- Среда, Март 29, 2017, 13:10
- ЖКХ
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30 марта в ряде домов 1-го, 3-го и 23-го микрорайонов в связи с просроченной задолженностью за электроэнергию со стороны управляющих компаний «Мосэнергосбыт» на сутки отключит электричество в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
Согласно графику,
Общая сумма задолженности управляющих компаний перед энергетиками за период с августа 2016 года по январь 2017 составила более 25 млн рублей: «Жилищник района Моташкино» – 14.7 млн рублей, «Жилищник района Савелки» – 9.7 млн рублей, группа компаний «ДОС» – 1 млн рублей.
Ограничения не затронут жилые помещения и коснутся исключительно мест общего пользования: лестничные площадки и лифты.
Напомним, «Мосэнергосбыт» уже отключала за долги электроэнергию в нескольких домах Зеленограда осенью 2015 года.
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