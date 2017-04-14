Велокольцо «Памятники Победы» 2017

6 мая в Зеленограде во второй раз пройдет бесплатная велоэкскурсия по памятным местам воинских захоронений, в ходе которой участники смогут больше узнать об исторических местах нашего города.

Сбор участников назначен на 9:30 на территории автогородка у корпуса 1002. Торжественное открытие мероприятия и старт велоколонны состоится в 10:00.

В этом году принять участие в мероприятии приглашаются не только велосипедисты, но и роллеры, скейтеры и участники на самокатах, а маршрут велоэкскурсии пройдет в старой части Зеленограда.

Маршрут велокольца:

Памятник на могиле неизвестного красноармейца на территории 11-го микрорайона. Памятный знак «Рубеж обороны 1203 с. п. 354-й стрелковой дивизии» у остановки «Березка». Памятный знак «Рубеж обороны 1201 с. п. 354-й стрелковой дивизии» в 1-м микрорайоне. Камень (Валун) «Последний рубеж обороны 1199 с. н. 354-й стрелковой дивизии» в 1-м микрорайоне. Памятный мемориал «Блиндаж» в лесопарке 1-го микрорайона. Камень (Валун) с памятной табличкой у Дворца культуры «Зеленоград». Памятник-бюст Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в парке Победы. Надгробная плита с пятиконечной звездой на братской могиле в 10-м микрорайоне.

У каждого памятника экскурсоводы Музея Зеленограда проведут познавательные лекции (остановка до 5 минут).

Экскурсия рассчитана на участников от 6 лет и старше. Дети в возрасте до 13 лет смогут принять участие только в сопровождении родителей. Для участия необходимо заполнить анкету участника.

Ознакомиться с регламентирующими документами можно на странице мероприятия в сети «ВКонтакте». Более подробная информация по телефону 8 (499) 729-74-68.

Напомним, идея мероприятия и маршрута принадлежит Захарову Ю. С. Впервые велоэкскурсия, организованная Культурным центром «Доброволец» и Музеем Зеленограда, прошла 7 мая прошлого года.

zelenogradnews.ru

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