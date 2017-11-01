Сотрудница полиции Зеленограда стала лауреатом фотоконкурса «Открытый взгляд»

Инспектор информационного центра УВД Зеленограда старший лейтенант внутренней службы Елена Бородулина стала лауреатом смотра-конкурса документальной и художественной фотографии сотрудников, работников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей «Открытый взгляд», предоставив на конкурс свои работы в жанре «Пейзаж».

«Открытый взгляд», на сегодняшний день, – это самый популярный творческий конкурс, проводимый среди сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск МВД России.

На заключительный этап конкурса свои работы представили 23 подразделения МВД России по г. Москве. Всего в «Открытом взгляде» приняли участие 70 человек. Жюри было рассмотрено порядка 200 работ. Фотоработы восьми сотрудников были отобраны и отправлены на конкурс МВД России «Открытый взгляд».

zelenogradnews.ru

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