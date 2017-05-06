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Автопробег и «Крюковский марш»

В рамках акции «Рубеж славы» 5 мая в 14:00 на улице Александровка стартовал автопробег с участием раритетной военной техники, а также мотоциклистов мотоклубов «Z-Brothers» и «Ночные волки». Кроме того, в автоколонне проследовали ветераны.

В это же время на улице Каменка началось шествие зеленоградского «Бессмертного полка» – «Крюковский марш». Зеленоградцы прошли с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.

Автопробег и шествие завершились у памятного захоронения в деревне Каменка, где состоялся праздничный концерт.

zelenogradnews.ru


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