Автопробег и «Крюковский марш»

В рамках акции «Рубеж славы» 5 мая в 14:00 на улице Александровка стартовал автопробег с участием раритетной военной техники, а также мотоциклистов мотоклубов «Z-Brothers» и «Ночные волки». Кроме того, в автоколонне проследовали ветераны.

В это же время на улице Каменка началось шествие зеленоградского «Бессмертного полка» – «Крюковский марш». Зеленоградцы прошли с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.

Автопробег и шествие завершились у памятного захоронения в деревне Каменка, где состоялся праздничный концерт.

zelenogradnews.ru

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