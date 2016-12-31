«Путешествие в Рождество» и «Рождественский свет» в Зеленограде

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится в столице уже в четвертый раз. В этом году одновременно с ним в Москве проходит еще один фестиваль – фестиваль масштабных световых инсталляций и арт-объектов «Рождественский свет».

На площади Юности, являющейся одной из 42 тематических площадок фестиваля кроме новогодней елки и деревянных домиков-шале установлены деревья из гирлянд, большой новогодний шар, декоративная карусель с фигурками оленей и Деда Мороза, световая арка. Также на площади возведена большая ледяная горка.

Кроме того, в специальном шале ежедневно проходят мастер-классы по приготовлению горячих напитков и сладостей.

Напомним, фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 15 января 2017 года.

zelenogradnews.ru

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