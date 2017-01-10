За три дня нового года в Зеленограде произошло два крупных пожара
- Вторник, Январь 10, 2017, 15:31
- Происшествия
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1 января около 1:54 начался пожар на 4 этаже корпуса 1803. В ходе тушения пожара с 5 этажа были эвакуированы семь человек, включая троих детей.
Огонь был ликвидирован в 2:23. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Пострадавших нет.
3 января около 17:37 загорелась двухкомнатная квартира в корпусе 1606. Пожар площадью 20 кв. метров был ликвидирован в 17:58.
В результате происшествия пострадали два человека. Два человека были спасены.
По предварительным данным в обоих случаях пожар произошел в результате неосторожного использования пиротехнических средств.
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