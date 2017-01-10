Рождественский бал в социальном центре «Зеленоградский»

18 января в социальном центре «Зеленоградский» (корпус 205А) состоится традиционный Рождественский бал, посвященный Новому году и Рождеству Христову.

Инициатором и бессменным ведущим бала является руководитель коллектива бальных танцев «Вдохновение», победитель окружного этапа конкурса «Супер-бабушка 2013» Зюзина Галина Никитична. Мероприятие организовано при поддержке Управления социальной защиты населения Зеленограда.

Организаторы обещают удивительный, сказочный, волшебный мир Рождественского бала. Для гостей прозвучат полонез, вальсы, полька, цыганочка, восточный танец, русский лирический хоровод, ручеёк, современные танцы.

На празднике в исполнении творческих коллективов Зеленограда прозвучат как сольные, так и хоровые песни, красивые, трогательные и душевные стихи.

Кроме того, организаторы бала проведут веселую лотерею и шуточные новогодние гадания.

Начало мероприятия в 14:30. Вход свободный.

Программа мероприятия:

14:30-15:00 – встреча гостей. Демонстрация видео слайд фильма «С Рождеством!» Праздничное выступление детей детской музыкальной школы №71.

15:00-15:10 – официальная церемония открытия бала.

15:10-17:00 – выступление коллектива бальных танцев ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» «Вдохновение». Музыкально-поэтическая гостиная. Вокальные, поэтические, танцевальные номера, развлекательные конкурсы, игры, рождественские колядки и гадания.

17:00 – окончание бала.

Фотографии УСЗН ЗелАО

zelenogradnews.ru

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