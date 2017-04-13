Акция «Библионочь»

22 апреля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет акция «Добрая книга» и литературный квест в рамках ежегодного события в поддержку чтения «Библионочь».

Все желающие смогут принести ставшие им ненужными книги и передать их в руки сотрудников Культурного центра, а взамен подобрать для своей домашней библиотеки что-то из изданий, принесенных другими участниками акции.

Также гости смогут почитать книги, расположившись в кафе или на диванах в фойе Культурного центра, а также встретиться и пообщаться с единомышленниками, разделяющими любовь к книгам.

Кроме того, в рамках «Библионочи» любителей книг ждет увлекательный литературный квест. Участникам предстоит пройти непростые задания и вспомнить знаменитые строки классиков русской поэзии.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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