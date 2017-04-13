Ограничение движения автотранспорта в ночь с 15 на 16 апреля
- Четверг, Апрель 13, 2017, 15:53
- Разное, Транспорт
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В связи с проведением пасхальных мероприятий с 22:00 15 апреля до 3:00 16 апреля будет ограничен проезд грузового автотранспорта на Панфиловском проспекте, Никольском проезде, от улицы Каменка до улицы Андреевка, а также перекрыто движение автотранспорта на улице Филаретовская от улицы Болдов ручей до корпуса 1143.
Просим Вас заранее спланировать маршруты передвижения, пути объезда и проявить понимание.
В ГИБДД просят заранее планировать маршруты передвижения и пути объезда.
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