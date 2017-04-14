Полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных колес и фар

13 марта в полицию обратился автовладелец с заявлением о том, что ночью с его автомобиля Vortex Tingo, припаркованного около жилого дома в 15-м микрорайоне, неизвестным были сняты четыре колеса и две передние фары, а также злоумышленник повредил полиэтиленовую пленку на заднем стекле и похитил из салона машины кейс с инструментами и набор автомобильных ключей. Общий ущерб составил 140 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, личность похитителя и задержали его в Солнечногорске. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Москвы.

На территории дачного участка задержанного в хозяйственной постройке оперативники обнаружили и изъяли похищенные фары и инструменты, а также колеса, которые подозреваемый установил на свой автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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