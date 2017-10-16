Четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ» открыт

5 октября в ДК МИЭТ прошел фестиваль юмора, который открыл четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ». В фестивале приняли участие команды:

«Свои» (Подольск);

«Woody» (Мытищи);

«13 этаж» (Москва);

«Друзья твоей бывшей» (Финансовый университет при правительстве РФ);

«Лето в столице» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича);

«Запасное крыло» (МАИ);

«Сити» (РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева);

«Ой, все» (МГПУ);

«Институт туризма» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича);

«Первый план» (Москва);

«Без прописки» (МГСУ).

Места были определены по результатам конкурса «Приветствие».

Команда КВН «Лето в столице» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича). Команда КВН «Без прописки» (МГСУ). Команда КВН «Друзья твоей бывшей» (Финансовый университет при Правительстве РФ).

В номинации «Лучший актер» победили Максим и Михаил Фоновы («Сити», РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева), а «Лучшей актрисой» стала Валерия Левченко («Институт туризма», МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича).

Обладателем Гран-при фестиваля стала команда КВН «13 этаж» (Москва).

Кроме того, зрители увидели выступление участника премьер-лиги Международного Союза КВН команды «Меган Фокс» (РЭУ имени Плеханова, Москва).

Четвертьфинальные игры состоятся 30 ноября и 1 декабря.

Организаторы фестиваля: Зеленоградская лига «КВН-МИЭТ», НИУ «МИЭТ», Культурный центр «Доброволец», компания «Автосфера», компания «ЗелЦветОпт», Бургерная «ЯнХук».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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