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Четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ» открыт

5 октября в ДК МИЭТ прошел фестиваль юмора, который открыл четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ». В фестивале приняли участие команды:

  • «Свои» (Подольск);
  • «Woody» (Мытищи);
  • «13 этаж» (Москва);
  • «Друзья твоей бывшей» (Финансовый университет при правительстве РФ);
  • «Лето в столице» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича);
  • «Запасное крыло» (МАИ);
  • «Сити» (РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева);
  • «Ой, все» (МГПУ);
  • «Институт туризма» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича);
  • «Первый план» (Москва);
  • «Без прописки» (МГСУ).

Места были определены по результатам конкурса «Приветствие».

  1. Команда КВН «Лето в столице» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича).
  2. Команда КВН «Без прописки» (МГСУ).
  3. Команда КВН «Друзья твоей бывшей» (Финансовый университет при Правительстве РФ).

В номинации «Лучший актер» победили Максим и Михаил Фоновы («Сити», РГАУ-МСХА имени К.  А. Тимирязева), а «Лучшей актрисой» стала Валерия Левченко («Институт туризма», МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича).

Обладателем Гран-при фестиваля стала команда КВН «13 этаж» (Москва).

Кроме того, зрители увидели выступление участника премьер-лиги Международного Союза КВН команды «Меган Фокс» (РЭУ имени Плеханова, Москва).

Четвертьфинальные игры состоятся 30 ноября и 1 декабря.

Организаторы фестиваля: Зеленоградская лига «КВН-МИЭТ», НИУ «МИЭТ», Культурный центр «Доброволец», компания «Автосфера», компания «ЗелЦветОпт», Бургерная «ЯнХук».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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