Четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ» открыт
- Понедельник, Октябрь 16, 2017, 11:40
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5 октября в ДК МИЭТ прошел фестиваль юмора, который открыл четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ». В фестивале приняли участие команды:
- «Свои» (Подольск);
- «Woody» (Мытищи);
- «13 этаж» (Москва);
- «Друзья твоей бывшей» (Финансовый университет при правительстве РФ);
- «Лето в столице» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича);
- «Запасное крыло» (МАИ);
- «Сити» (РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева);
- «Ой, все» (МГПУ);
- «Институт туризма» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича);
- «Первый план» (Москва);
- «Без прописки» (МГСУ).
Места были определены по результатам конкурса «Приветствие».
- Команда КВН «Лето в столице» (МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича).
- Команда КВН «Без прописки» (МГСУ).
- Команда КВН «Друзья твоей бывшей» (Финансовый университет при Правительстве РФ).
В номинации «Лучший актер» победили Максим и Михаил Фоновы («Сити», РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева), а «Лучшей актрисой» стала Валерия Левченко («Институт туризма», МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича).
Обладателем Гран-при фестиваля стала команда КВН «13 этаж» (Москва).
Кроме того, зрители увидели выступление участника премьер-лиги Международного Союза КВН команды «Меган Фокс» (РЭУ имени Плеханова, Москва).
Четвертьфинальные игры состоятся 30 ноября и 1 декабря.
Организаторы фестиваля: Зеленоградская лига «КВН-МИЭТ», НИУ «МИЭТ», Культурный центр «Доброволец», компания «Автосфера», компания «ЗелЦветОпт», Бургерная «ЯнХук».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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