17 октября в Культурном центре «Доброволец» (корпус 832) пройдет мастер-класс по росписи яиц и пряников в форме яйца, посвященный Всемирному дню яйца, который отмечается 12 октября. Этот день предложила отмечать Международная яичная комиссия на конференции, которая состоялась в австрийской столице Вене в 1996 году.

Огромная питательная ценность яиц, их полезность и доступность делают этот продукт одним из основных источников питания как в самых развитых, так и в ещё только развивающихся государствах мира. Кулинарное искусство и национальные вкусовые традиции разных стран невозможно себе представить без их использования. Производители с готовностью поддержали идею такого праздника и часто спонсируют праздничные мероприятия.

В этот день проводятся различные шуточные фестивали, кулинарные конкурсы, соревнования по бросанию яиц, а также серьёзные профессиональные семинары по вопросам правильного питания и благотворительные акции.

Начало мастер-класса в 18:30.

zelenogradnews.ru

Еще по теме