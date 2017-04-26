Отчетный концерт музыкально-театральной студии «МилАко»

На концерте под названием «Ох, уж, эти взрослые!», который пройдет 5 мая в Культурном центре «Зеленоград», творческая команда «МилАко» вместе с художником-волшебником помогут детям из музыкального коллектива «Семицветик» и группы музыкального развития «Домисолька» осуществить их мечту на один день стать взрослыми.

Погрузившись в мир взрослых, малыши задумаются о странностях жизни и своем месте в этом мире, попутно выяснив, что там есть и радость, и печаль, и любовь, и переживания. Пока дети размышляют, в исполнении солистов студии «МилАко» будут звучать песни о самом главном – о любви.

В результате ребята поймут, что хотят остаться детьми. Потому как не важно, ребенок ты или взрослый, главное, чтобы в сердце жила любовь, доброта и музыка.

Завершится концерт совместным исполнением песни «Замыкая круг», которая станет лейтмотивом вечера.

Зрителей ждет полуторачасовое театрализованное музыкальное представление, вмещающее в себя различные стили и направления: от классики до современной эстрады.

Музыкально-театральная студия «МилАко» создана в сентябре 2014 года. Участники коллектива не являются профессиональными музыкантами и работают в самых разных сферах деятельности. За 2 года студия стала участником ключевых зеленоградских мероприятий, лауреатом различных конкурсов. Репертуар коллектива разнообразен: от классической академической музыки, русских народных и военных песен до современных эстрадных и джазовых произведений. В конце 2016 года студия получила звание Ведущий творческий коллектив города Москвы. Руководитель студии – выпускница МГИМ имени А. Г. Шнитке (хоровое дирижирование) и РАМ имени Гнесиных (дирижерско-хоровое отделение) Ирина Садик.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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