В КЦ «Зеленоград» пройдет праздничный рождественский вечер
- Пятница, Декабрь 30, 2016, 21:05
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10 января в Культурном центре «Зеленоград» пройдет праздничный вечер в честь светлого праздника Рождества Христова.
Откроет рождественский вечер священнослужитель храма святителя Николая Мирликийского в Зеленограде, который зачитает Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравит всех с великим праздником Рождества Христова.
В концертной программе примут участие студия эстрадного вокала «Радуга звезд», танцевальный коллектив «Вдохновение», театр танца «Сапфир», театрально-музыкальная студия «МилАко», которые исполнят народные песни, произведения духовной музыки, классические сочинения, вокально-хореографические композиции и стихотворения, посвященные Рождеству. В исполнении воспитанников воскресной школы прозвучат рождественские песнопения.
Среди гостей праздничного концерта оркестр русских народных инструментов «Злато» из Солнечногорска. В его репертуаре русская народная музыка, классика, музыка современных композиторов и народов мира.
Начало концерта в 18:30. Вход свободный.
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