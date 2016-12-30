В КЦ «Зеленоград» пройдет праздничный рождественский вечер

10 января в Культурном центре «Зеленоград» пройдет праздничный вечер в честь светлого праздника Рождества Христова.

Откроет рождественский вечер священнослужитель храма святителя Николая Мирликийского в Зеленограде, который зачитает Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравит всех с великим праздником Рождества Христова.

В концертной программе примут участие студия эстрадного вокала «Радуга звезд», танцевальный коллектив «Вдохновение», театр танца «Сапфир», театрально-музыкальная студия «МилАко», которые исполнят народные песни, произведения духовной музыки, классические сочинения, вокально-хореографические композиции и стихотворения, посвященные Рождеству. В исполнении воспитанников воскресной школы прозвучат рождественские песнопения.

Среди гостей праздничного концерта оркестр русских народных инструментов «Злато» из Солнечногорска. В его репертуаре русская народная музыка, классика, музыка современных композиторов и народов мира.

Начало концерта в 18:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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