Ограничение движения автотранспорта в новогодние праздники

В связи с проведением новогодних праздничных мероприятий с 20:00 29 декабря 2016 года до 23:00 1 января 2017 года будет перекрыто движение автотранспорта на Центральной площади. Припаркованные на площади автомобили будут эвакуированы. О месте нахождения перемещенного автотранспорта можно узнать по телефонам 8 (733) 03-44 и 8 (733) 04-10.

Кроме того, с 20:00 31 декабря 2016 года до 5:00 1 января 2017 года будет ограничен въезд на улицу Злобина со стороны Центрального проспекта.

В ГИБДД просят заранее планировать маршруты передвижения и пути объезда.

zelenogradnews.ru

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