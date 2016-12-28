В Зеленограде прошла акция «Полицейский Дед Мороз»
- Среда, Декабрь 28, 2016, 16:53
- Досуг
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В преддверии Нового года, 28 декабря Дед Мороз и Снегурочка, роли которых исполнили капитан полиции Алексей Горшков и капитан полиции Марина Козлова, поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом и Рождеством.
Дети были очень рады встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята рассказывали им стихи, играли в игры, делали совместные фотографии на память.
Фотографии УВД Зеленограда
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