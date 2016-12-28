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Малышам детского сада №618 напомнили правила поведения на дороге

В рамках проведения общегородского профилактического мероприятия «Зимние каникулы» 26 декабря инспекторы группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД Зеленограда посетили дошкольное отделение школы №618 и напомнить малышам правила поведения на дороге и в автомобиле.

Ребятам рассказали основные правила для пешеходов и пассажиров транспортных средств, а затем показали мультфильмы , где сказочные персонажи Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Илья Муромец поведали, для чего нужен светофор, где нельзя играть на улице и что такое пешеходный переход.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru


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