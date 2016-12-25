С Новым 2017 годом!

2016 год для Зеленограда был богат юбилейными событиями культуры и спорта. Zelenogradnews.ru традиционно подготовил подборку самых заметных событий уходящего года в округе.

7 февраля в ДК МИЭТ состоялся второй конкурс танцев «Восточный экспресс». Количество номинаций и участниц было настолько велико, что фестивальный марафон длился с утра до позднего вечера.

18 марта в Зеленограде прошел юбилейный, десятый конкурс «Мисс МИЭТ». Финальное шоу началось с исторического экскурса – перед зрителями предстали 9 победительниц предыдущих конкурсов, а выступления участниц стали одними из самых потрясающих, ярких, необычных и профессиональных за все годы.

28 марта Зеленоград принял участие в первом празднике современной фортепианной музыки Piano Day. В этот день по всему миру проходят различные мероприятиями, в основе которых – выступления современных пианистов. На сцене ДК МИЭТ выступили композиторы-неоклассики Кирилл Рихтер и Капитон Неклюдов.

24 апреля во Дворце творчества детей и молодежи прошел фестиваль «Молодежь и город», который в этом году отметил свой 15-летний юбилей. В рамках фестиваля весь день шли увлекательные мастер-классы, работали стенды с презентациями участников фестиваля, среди которых учебные учреждения, учреждения культуры, молодежные объединения, а также юные талантливые зеленоградцы. Они представили свои проекты на всевозможные темы, начиная от спорта и заканчивая экологией. Кроме того, на фестивале выступили зеленоградские рок-группы, а также музыкальные и театральные коллективы.

29 мая в Зеленограде состоялся юбилейный 20-ый полумарафон. Как и на всех мероприятиях, которые организует команда zelrun, в рамках полумарафона прошла благотворительная акция. Забег имел экологическую направленность и привлек большое количество участников и зрителей.

25 июня на площадке ФОК «Радуга» в третий раз прошел турнир по воркауту, в котором приняли участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. Мужчины и девушки соревновались по олимпийской системе в двух номинациях: силовое троеборье и воркаут-баттлы.

21 августа секунда в секунду со стартом мужского марафона на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в Зеленограде на Центральной площади был дан старт марафону-спутнику олимпийского забега «В тот же день и тот же час». На номерах многих бегунов в этот день были написаны имена российских спортсменов, которых не допустили к участию в Олимпийских играх – таким образом участники марафона-спутника выразили свою поддержку коллегам.

24 сентября в Зеленограде впервые прошел фестиваль «MOTORLady», посвященный женщинам за рулем. Дамы представили свои автомобили и мотоциклы, показали навыки вождения, знания правил дорожного движения и умения оказывать первую помощь при несчастных случаях.

Пятый Покровский бал, который прошел 16 октября, посвятили 205-летию Царскосельского лицея. На вечере прозвучало много стихотворений и романсов на слова Александра Сергеевича Пушкина. В этом году бал также посетили кадеты из гимназии №1528. Они выступили с несколькими танцевальными номерами и показали отличную хореографическую подготовку.

18 декабря прошел юбилейный фестиваль-конкурс «Ты звезда танцпола». Это танцевальное мероприятие, организованное 10 лет назад, сразу же приобрело большую популярность. За прошедшие годы аудитория участников значительно расширилась. Фестиваль охватил все популярные стили танцев. В рамках фестиваля в прошедшие годы прошли конкурсы по спортивным бальным танцам, межвузовские чемпионаты и чемпионаты среди московских школьников по танцам, а также индивидуальные первенства. В завершение юбилейного фестиваля его организатор и руководитель Михаил Пущин поблагодарил всех, кто все эти годы вместе с ним делал фестиваль, способствовал его развитию, а самым активным участникам этой команды вручил дипломы и медали.

Zelenogradnews.ru поздравляет всех с наступающим Новым 2017 годом и желает здоровья, счастья и благополучия.

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