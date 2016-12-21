Юбилейный фестиваль-конкурс «Ты звезда танцпола»

18 декабря в Культурном центре «Зеленоград» состоялся юбилейный X Зеленоградский открытый фестиваль-конкурс танца для детей и молодежи «Ты звезда танцпола».

Конкурс проходил в 6 номинациях: «Эстрадный танец», «Эстрадное шоу», «Народный танец», «Танцевальное шоу», популярный и всеми любимый «Хип-хоп танец» и, наконец, в этом году в список номинаций вновь вернулся «Клубный танец».

В каждой номинации было 4 возрастных категории: начальная, младшая, средняя и старшая. Таким образом, фестиваль охватывал юных танцоров в возрасте от 4 до 17 лет и старше.

Концерт состоял из двух отделений: в первом выступили участники номинаций «Эстрадный танец», «Эстрадное шоу» и «Народный танец», а во втором – «Танцевальное шоу», «Хип-хоп» и «Клубный танец».

В качестве судей были приглашены участники шоу «Танцы», известные танцоры и педагоги Александр Тронов, Михаил Шабанов и Алексей Simba. На фестивале царила праздничная атмосфера, которую умело поддерживала бессменая ведущая Любовь Кебш.

Лучшими в этом году стали следующие коллективы.

В номинации «Эстрадный танец»: начальная группа – «Терпсихора»; младшая группа – «Ди-плюс»; средняя группа – «Арена-Истра»; старшая группа – «Visions».

В номинации «Эстрадное шоу»: начальная группа – «Inside»; младшая группа – «Терпсихора»; средняя группа – «Лайм»; старшая группа – «Лаванда 2″.

В номинации «Народный танец»: начальная группа – «Виктория»; младшая группа – «Лаванда 1″; средняя группа – «КоМИКС»; старшая группа – хобби-класс «Движение» Театра танца «Крылья» (единственный участник в данной возрастной категории).

В номинации «Танцевальное шоу»: младшая группа – «D-ST Gaff»; средняя группа – «fSDance»; старшая группа – «Диамант»;

В номинации «Хип-хоп танец» начальная группа – «Almost Alice Kids»; младшая группа – «Inside Kids»; средняя группа – «BRF Crew»; старшая группа – «Les Brothers».



Призеры в каждой номинации получили грамоты, а остальные коллективы – дипломы участников. Победители в каждой номинации увезли домой кубки.

В завершение фестиваля и церемонии награждения выступил его организатор и руководитель Михаил Пущин, который поблагодарил всех, кто все эти годы вместе с ним делал фестиваль, способствуя его развитию, и самым активным участникам этой команды вручил дипломы и медали.

Абсолютным обладателем титула «Ты звезда танцпола – 2016» был объявлен клуб танцевального искусства «Ди-студия».

zelenogradnews.ru

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