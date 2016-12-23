В Зеленограде прошла акция «Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители»

21 декабря в 9 микрорайоне прошла совместная акция ГИБДД Зеленограда и юных инспекторов дорожного движения, напоминающая водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД) Александр Журавлев, Виктория Савина, Лилия Запуговиченко, Александра Шушкевич и Федор Безкуцкий из отряда «Зеленый патруль» во главе со своим наставником – учителем школы №719 Ильей Бурмистровым – вручали автовладельцам разработанные и сделанные самими ребятами буклеты, в которых они рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Напомним, отряд «Зеленый патруль» Илья Бурмистров организовал в прошлом году. Участники отряда придумывают и организовывают различные акции и мероприятия. В частности, ЮИД посетили уже несколько школ, где рассказали ученикам начальной школы о правилах дорожного движения и поделились своими знаниями.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru